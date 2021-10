Kartei der Not: Vier Räder für ein Halleluja

In der Pandemie entdecken die Kinder der Kindertagesstätte St. Josef Kettcars für sich. Das Leserhilfswerk unterstützt die Einrichtung nun bei einer Neuanschaffung.

30.10.2021 | Stand: 18:30 Uhr

Die heilpädagogische Kindertagesstätte St. Josef erlebte die Pandemie anders als viele Schulen, Kindergärten oder Kitas. Denn sie hatte, bis auf wenige Wochen am Anfang der Pandemie, durchgehend geöffnet. So wollte es der Staat, erzählt Kathrin Kaufmann, Leiterin der Tagesstätte. „Ob die Schulen offen hatten oder nicht, die Kinder waren immer da“, sagt Kaufmann. Da das Leben außerhalb des Betreuungsheims aber weitestgehend heruntergefahren war, verbrachten Kinder und Betreuer viel Zeit auf dem eigenen Gelände der Tagesstätte. (Lesen Sie auch: Neuer Stadtführer leitet Kinder durch Kaufbeuren)

Mit vier Rädern übers Gelände fegen

Die hauseigenen Kettcars erfreuten sich dabei großer Beliebtheit unter den Schützlingen. Da die 34 Kinder in der Einrichtung wann immer möglich mit den mit den Vierrädern übers Gelände fegten und sie dadurch schnell abnutzten, mussten neue und hochwertigere Fahrzeuge her. Kaufmann wandte sich an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk der Allgäuer Zeitung, und bat um Unterstützung: „Das war ganz unkompliziert“, erzählt sie.

Insgesamt benötigte die Tagesstätte zwei Kettcars für Jugendliche, ein Kettcar für Kinder, einen Bulldog für Kinder und zwei City-Roller. Von den geplanten 2100 Euro übernahm die Kartei der Not mit 2000 Euro fast die komplette Summe. Ein Telefongespräch mit dem Leserhilfswerk später war das Geld auch schon da. „Total unproblematisch, das war echt super“, sagt Kaufmann erfreut.

Neue und qualitativ hochwertige Modelle

Mit der Summe konnte sie hochqualitative Kettcars für die Kinder bestellen, die der großen Belastung in der Tagesstätte auch standhalten. „Die Fahrzeuge werden hier deutlich mehr genutzt als das Kinderkettcar zuhause“, schildert die Einrichtungsleiterin. „Die Kinder fahren nahezu jeden Tag, wenn das Wetter passt.“ Kaufmann sieht in der Anschaffung auch eine Wertschätzung für ihre Schützlinge: „Die Kinder merken, dass die Sachen hochwertig sind und kein ’Glump’. Sie bekommen auch Gutes, weil sie gut sind.“

Kaufmann selbst kann bestätigen, dass die Kettcars Spaß machen. „Ich muss die immer wieder einparken“ sagt die Einrichtungsleiterin mit einem Schmunzeln. Das Lenkverhalten sei wie bei einem echten Auto.

Die heilpädagogische Kindertagesstätte betreut benachteiligte oder teils beeinträchtigte Kinder im Alter von drei bis sechzehn Jahren. Die Einrichtung in Kaufbeuren feiert heuer ihr 25-jähriges Bestehen.

