13-Jähriger bei Unfall in Kaufbeuren schwer verletzt

Bei einem Unfall in Kaufbeuren wurde am Sonntag ein 13-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus.

11.07.2022 | Stand: 13:11 Uhr

Bei einem Unfall am Sonntagnachmittag in Kaufbeuren wurde ein 13-Jähriger schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Junge mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Josef-Landes-Straße in östliche Richtung, als ein Mann aus einem Taxistand trat, um zu seinem Auto zu laufen.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Kaufbeuren informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Kaufbeuren".

Dabei kollidierten der Junge und der Fußgänger. Sie stürzten beide zu Boden. Der 13-Jährige musste schwerstverletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Mann wurde leicht verletzt. Zeugen des Unfalls sollen sich bitte bei der Polizei Kaufbeuren unter der 08331/933-0 melden.

Mehr Nachrichten aus Kaufbeuren lesen Sie hier.