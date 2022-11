Kaufbeuren: 17-Jähriger rastet bei Party in Karthalle aus

Er hatte wohl zu tief ins Glas geschaut. Ein 17-Jähriger schlug bei einer Party in der Karthalle Kaufbeuren zu. Auch Polizisten blieben nicht verschont.

07.11.2022 | Stand: 12:49 Uhr

Ein alkoholisierter 17-Jähriger randalierte in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 2.30 Uhr auf einer Party in der Karthalle Kaufbeuren. Er schlug einen Sicherheitsdienstmitarbeiter. Die Polizei wurde gerufen. Auch zu den Beamten zeigte sich der 17-Jährige aggressiv: Er bespuckte und beleidigte sie. Da er sich nicht beruhigen ließ, wurde er in Gewahrsam genommen.

Dabei leistete der 17-Jährige Widerstand und versuchte, die Polizisten zu treten. Verletzt wurde niemand. Den 17-Jährigen erwarten nun mehrere Strafanzeigen - unter anderem wegen Körperverletzung, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.