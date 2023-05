20 Jugendliche greifen Mann in Kaufbeuren an und verletzen ihn

20 Jugendliche greifen einen Mann in Kaufbeuren an. Dieser wird bei dem Vorfall leicht verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

12.05.2023 | Stand: 11:57 Uhr

Am Donnerstag kurz nach 20 Uhr haben 20 Jugendlichen einen Mann in der Schraderstraße in Kaufbeuren im Bereich des Jugendzentrums angegriffen. Zunächst hätten die Jugendlichen den Mann angerempelt und geschubst, so die Polizei. Dann schlug einer der Jugendlichen dem Mann ins Gesicht. Er wurde dabei leicht verletzt. Als der Mann in Richtung der Polizei Kaufbeuren ging, flüchteten die Jugendlichen und beleidigten ihn. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08341/9330.

