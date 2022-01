21-jähriger Drogentäter vor Gericht einsichtig

Ostallgäuer Drogentäter (21) gibt seinem Leben eine Wende - und erhält in Kaufbeuren vom Schöffengericht eine Bewährungschance.

25.01.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Wegen vorsätzlichen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln in einer nicht geringen Menge wurde jetzt ein 21-jähriger Ostallgäuer vom Kaufbeurer Schöffengericht zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und zwei Monaten sowie einer Geldauflage in Höhe von 4000 Euro verurteilt. Die Polizei hatte bei ihm während eines Einsatzes im Juli 2021 zwei Tüten mit insgesamt 54 Gramm Marihuana gefunden. Weitere 2,3 Gramm hatte der junge Mann in einer Zigarettenschachtel versteckt.

Angeklagter lag hilflos auf dem Boden und wurde ins Kaufbeurer Klinikum gebracht

Anlass für den Einsatz war damals ein Notruf gewesen, wonach in einer Umlandgemeinde eine hilflose Person auf dem Boden liege. Bei Eintreffen der Polizisten und der Rettungskräfte war der junge Mann zwar wieder auf den Beinen, stand aber sichtlich unter dem Einfluss berauschender Mittel. Er wurde deshalb sicherheitshalber ins Kaufbeurer Klinikum gebracht. Vor Gericht räumte er jetzt offen ein, dass er damals „jeden Tag“ Cannabis und gelegentlich auch Beruhigungsmittel konsumiert hatte. Das bei ihm gefundene Rauschgift sei ausschließlich zum Eigengebrauch gedacht gewesen.

Mittlerweile, so der Angeklagte, lebe er seit einigen Monaten abstinent und sei in regelmäßigem Kontakt mit einer Suchtberatungsstelle. Das Gericht stellte dies im Urteil in Rechnung und gab dem jungen Mann trotz vier teilweise einschlägigen Voreintragungen im Strafregister eine Bewährungschance. Für ihn sprach, dass er beruflich und privat in geordneten Verhältnissen lebt.

Ostallgäuer bemüht sich um drogen- und straffreies Leben

Zudem war beim damals sichergestellten Marihuana der Grenzwert des Wirkstoffgehalts, ab dem eine Tat als Verbrechen gilt, nur knapp überschritten. Alle Verfahrensbeteiligten gingen deshalb von einem sogenannten minderschweren Fall aus. Um den Ostallgäuer in seinem Bemühen um ein drogen- und straffreies Leben zu unterstützen, wird ihm für die Dauer der dreijährigen Bewährungszeit ein Bewährungshelfer zur Seite gestellt. Dieser wird auch ein Auge auf die Fortsetzung der Suchttherapie haben und Drogentests veranlassen, durch die dem Gericht die Abstinenz des Angeklagten nachgewiesen werden soll.

Der Vorsitzende machte dem 21-Jährigen abschließend deutlich, dass er bei einem Verstoß gegen die Auflagen oder einer erneuten Straffälligkeit mit dem Widerruf seiner Bewährung rechnen muss. Das Urteil ist rechtskräftig.

