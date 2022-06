Oberbürgermeister Stefan Bosse geht wieder auf 24-Stunden-Tour - mit dem E-Bike

24-Stunden-Tour mit dem E-Bike: Oberbürgermeister Stefan Bosse umrundet Kaufbeuren in zwei Etappen. Interessierte können ihn auf der Tour begleiten.

29.06.2022 | Stand: 12:19 Uhr

Kaufbeuren Die nächste 24-Stunden-Tour von Kaufbeurens Oberbürgermeister Stefan Bosse steht bevor: Am Freitag, 1. Juli, umrundet er – anlässlich zum 50. jahrestag des Gebietsreform – das Stadtgebiet auf zwei Etappen mit dem E-Bike. Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, den Oberbürgermeister zu begleiten. Die Strecke ist je Etappe 25 Kilometer lang, die Tour findet bei jedem Wetter statt.

Erste Etappe der 24-Stunden-Tour startet bei Sonnenaufgang

Zum Sonnenaufgang um 5.22 Uhr startet der Radausflug an der B16 (Zufahrt zum Wertstoffhof). Die Route führt über Leinau und das Freibad Neugablonz zum Waldstadion und schließlich entlang der B12, heißt es in einer Pressemitteilung. Über den KZ-Friedhof Steinholz führt die Route zum Sportplatz Hirschzell, entlang der B12 geht es bis kurz vor die Mooshütte und über die Heubrücke zum Bachtelseekraftwerk.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Kaufbeuren informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Kaufbeuren".

Von dort radeln die Teilnehmer entlang der Bahnlinie Biessenhofen-Kaufbeuren zurück zum Rathaus, wo die erste Etappe gegen 7.30 Uhr endet. Den Vormittag über stehen für Bosse Termine – etwa ein Besuch der Wertachtalwerkstätten – an.

Zweite Etappe startet am Kaufbeurer Rathaus

Dann startet um 12.45 Uhr die zweite Etappe am Kaufbeurer Rathaus. Von dort radelt der Bürgermeister entlang der Bahnlinie Kaufbeuren-Biessenhofen bis zur Stadtgrenze. Dort geht es Richtung Westen durch den Wald, vorbei an der lebenden Krippe nach Apfeltrag, wo die Route dem Weg durch den Spitalwald zum Kloster St. Severin folgt. Weiter geht es durch den Eichwald Richtung Kleinkemnat und über Bickenried und den Staffelwald zurück an den Startpunkt an der B16.

Lesen Sie auch

Bürgernähe 24-Stunden-Tour: Oberbürgerrmeister Stefan Bosse plant Termin-Marathon in Kaufbeuren

Zum Abschluss gegen 14 Uhr fährt die Gruppe zum Freibad Neugablonz, wo alle Mitfahrerinnen und Mitfahrer zum Schwimmen eingeladen werden.

OB Stefan Bosse hat 25 Termine in 24 Stunden

Zwischen und nach den Etappen hat Bosse 25 Termine auf dem Plan. Diese reichen von Treffen mit Kindern und Jugendlichen – am Zirkuszelt am Tänzelfestplatz liest er eine Gute-Nacht-Geschichte – bis hin zu Besuchen bei Vereinen wie dem TSV Oberbeuren.

Unter der einmaligen ID @stefan.bosse.750 veröffentlicht der OB den genauen Zeitplan der Termine auf seiner Facebook-Seite, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

Lesen Sie auch: