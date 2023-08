57-jährige Hundehalterin wird in Kaufbeuren von fremdem Hund gebissen

In Kaufbeuren ist eine 57-jährige Hundehalterin von einem Hund gebissen worden. Das Tier hatte zuvor einen ihrer Hunde angefallen, sie wollte dazwischen gehen.

16.08.2023 | Stand: 14:38 Uhr

Ein Hund hat sich im Unterarm einer 57-Jährigen verbissen und die Frau in Kaufbeuren verletzt. Laut Polizei war die Frau am Dienstagnachmittag mit ihren zwei Hunden unterwegs. Ein nicht angeleinter Hund ging dabei auf einen ihrer Hunde los. Als die 57-Jährige dazwischen ging, verbiss sich das Tier auch in ihrem Unterarm. Sie erlitt dabei eine stark blutende Bisswunde.

Hund beißt Frau in Kaufbeuren: Rettung bringt 57-Jährige ins Krankenhaus

Letztlich gelang es der Halterin des angreifenden Hundes, ihr Tier anzuleinen. Die Rettung brachte die Frau in ein Krankenhaus. Der Hund der 57-Jährigen erlitt durch die Attacke ebenfalls mehrere Verletzungen und musste in einer Tierklinik behandelt werden. Gegen die 33-jährige Hundehalterin leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

