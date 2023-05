Seit acht Jahren Airbnb-Gastgeber: Was ein Allgäuer Paar in dieser Zeit erlebt hat

Zu Ralf Sobolla und Waltraud Stadel-Hahn kommen Gäste aus aller Welt. Das Paar aus Kaufbeuren vermietet über Airbnb ein Zimmer in seiner Künstlerwohnung.

05.05.2023 | Stand: 18:41 Uhr

Ein Professor hatte sich zu Fuß auf den Weg nach Krakau gemacht, gestartet war er in Zürich, in Kaufbeuren legte er eine Pause ein. Zwei Frauen aus England reisten an, weil es im Ostallgäu den besten „horse instructor“ (Pferdetrainer) gebe. Zu einer Heilpraktikerin wollte wiederum eine junge Frau aus den USA. Gäste „aus der ganzen Welt“ kämen zu ihnen, sagt Ralf Sobolla. Manche bleiben für wenige Tage, andere für Wochen. In ihrer Künstlerwohnung in der Kaufbeurer Altstadt haben Sobolla und Waltraud Stadel-Hahn ein Zimmer hergerichtet, das sie seit acht Jahren über das Online-Portal Airbnb vermieten.

