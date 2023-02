Wegen "Ausraster":  Kaufbeurer Landgericht verurteilt Lehrer zu Geldstrafe

Ein Lehrer soll zwei Sechstklässler am Nacken gepackt, ihre Köpfe zusammengeschlagen und sie ins Direktorat abgeführt haben. Eine Kollegin erstattete Anzeige.

13.02.2023 | Stand: 18:05 Uhr

Ein 53-jähriger Lehrer soll an einer Ostallgäuer Mittelschule ausgerastet sein: Laut Anklageschrift ist er gegenüber zwei Sechstklässlern handgreiflich geworden. Er soll die beiden etwa 13 Jahre alten Schüler von hinten am Nacken gepackt, ihre Köpfe zusammengeschlagen und sie ins Direktorat abgeführt haben. Die Kinder hatten nach dem Vorfall Schmerzen und Rötungen am Hals. Der Lehrer musste sich jetzt vor dem Kaufbeurer Amtsgericht verantworten. Erst hatte er den Vorfall bedauert, absichtliche Handgreiflichkeiten aber bestritten. Schließlich rang er sich zu einem Geständnis durch. Er wurde zu 130 Tagessätzen zu je 40 Euro verurteilt – insgesamt also zu einer Geldstrafe von 5200 Euro.

