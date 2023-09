Autos kollidieren auf Parkplatz - zwei junge Frauen verletzt

Unfall am Sonntagabend in Kaufbeuren: Auf dem Parkplatz vor einer Tankstelle prallen zwei Autos ineinander - eines davon ein 45-km/h-Fahrzeug.

04.09.2023 | Stand: 08:36 Uhr

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war gegen 19.20 Uhr die 16-jährige Fahrerin des 45-km/h-Fahrzeugs zu eng auf den Parkplatz einer Tankstelle nahe des B12-Kreisels abgebogen. Der Kleinwagen stieß deshalb frontal mit einem entgegenkommenden Audi zusammen.

Unfall in Kaufbeuren: Feuerwehr schneidet 45-km/h-Fahrzeug auf

Die Fahrerin des 45-km/h-Autos und ihre gleichaltrige Mitfahrerin wurden in dem Fahrzeug eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Die Einsatzkräfte schnitten dazu das Dach des Autos auf. Glücklicherweise wurden die beiden 16-Jährigen nur leicht verletzt. Sie werden im Krankenhaus behandelt.

