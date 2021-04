Kaufbeuren bewegt sich beim Topfit-Lauf

Teilnehmer können sich zum 3. Topfit-Lauf anmelden. Die Laufveranstaltung findet wegen Corona wie schon im vergangenen Jahr interaktiv statt.

25.04.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Die dritte Auflage des Topfit-Laufs ist gleichzeitig die zweite unter Corona-Bedingungen. Die Organisatoren kennen also die Herausforderung, eine Laufveranstaltung unter speziellen Bedingungen anzubieten – und lassen sich davon auch nicht beirren. Das Motto ist wie schon im vergangenen Jahr „ Kaufbeuren bewegt sich“, der Lauf dient außerdem einem guten Zweck.

Zusammenarbeit mit AOK und dem Kaufbeurer Leichtathletik-Club

Dazu hat sich das Topfit Sport- und Wellnesscenter mit dem Kaufbeurer Leichtathletik-Club und der AOK zusammengetan. „Wir wollen einen Anreiz zur sportlichen Betätigung schaffen und den interaktiven Lauf gleichzeitig für einen guten Zweck anbieten“, sagen die Organisatoren. Die Schirmherrschaft übernimmt Kaufbeurens Oberbürgermeister Stefan Bosse.

Mehrere Distanzen für die Läufer

Die Teilnehmer können am Sonntag, 2. Mai, eine selbst gewählte Distanz in Eigenregie laufen oder walken. Für Kinder ab dem Jahrgang 2015 gibt es die Distanz über 800 Meter, für Jugendliche und Erwachsene stehen Strecken über einen, fünf oder zehn Kilometer zur Auswahl. Die Zeiten müssen selbst erfasst und übermittelt werden. Über den Ergebniseingabe-Button, den die Teilnehmer in ihrer Bestätigungsmail bekommen, sollen die Ergebnisse bis Montag, 3. Mai, 17 Uhr, übermittelt werden.

Für den guten Zweck: Spenden an die Stiftung "Nächstenliebe in Aktion"

Über das Anmeldeformular auf der Homepage des Topfit Sport- und Wellnesscenters Kaufbeuren können sich Interessierte ab sofort anmelden. Startgebühren fallen nicht an. Allerdings können Teilnehmer an die Kaufbeurer Stiftung „Nächstenliebe in Aktion“ spenden (Spendenkonto DE67 7336 9918 0002 5084 00, Vermerk: Topfit-Lauf).