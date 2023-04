"Night Crawl" in Kaufbeuren: Das ist beim Kneipenfestival am Samstag geboten

Mit der neuen Veranstaltung „Night Crawl“ wollen die Initiatoren an die erfolgreiche „Blue Night“ anknüpfen. In mehreren Lokalen gibt es Live-Musik.

26.04.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Zahlreiche Musikerinnen und Musiker werden am Samstag in der Kaufbeurer Altstadt auftreten. Unter dem Namen „Night Crawl“ und mit neuem Konzept lassen die Veranstalter Markus Mölzer und Daniel Fischer die „Blue Night“ aufleben. Die Musiknacht lockte früher etliche Menschen in die Kaufbeurer Bars.

Das soll nun auch das „Night-Crawl“-Festival schaffen. Die Grundidee: Mit einer Eintrittskarte können die Gäste von Kneipe zu Kneipe ziehen, zwischen Rock, Pop, Indie, Jazzy Funk und anderen Genres hin und her wechseln.

"Night Crawl" in Kaufbeuren: Programm und Tickets

Los geht es am Samstag, 29. April, um 19 Uhr, die Livemusik in den jeweiligen Lokalen startet um 20 Uhr. Mit dabei sind 14 Kneipen und Clubs. In der Kaiser-Max-Straße wird es eine zentrale Anlaufstelle geben: die „Contheke“, ein zur Bar umgebauter Schiffscontainer. Dort wird sich die Abendkasse befinden, im Vorverkauf erstandene Tickets müssen an der „Contheke“ gegen ein Armband getauscht werden.

Die Organisatoren versprechen ein breit gefächertes und abwechslungsreiches Musikprogramm. „Wir versuchen, das Angebot möglichst vielfältig aufzubauen“, sagte Markus Mölzer, Betreiber des Roundhouse-Clubs, kürzlich im Gespräch mit unserer Redaktion. Und Daniel Fischer von der Event-Agentur Wood and Wire ergänzte: „Jede Kneipe hat ihren eigenen Stil.“

Informationen und Tickets im Vorverkauf gibt es online unter www.night-crawl.de und in allen teilnehmenden Kneipen. Der Preis beträgt 14 Euro im Vorverkauf und 16 Euro an der Abendkasse. Die Anzahl der Tickets ist auf 1200 Stück limitiert.

