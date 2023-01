Viel los bei Events in Kaufbeuren und Umgebung: Das sind die Highlights 2023

16.01.2023 | Stand: 05:15 Uhr

Im Jahr 2023 sind in Kaufbeuren verschiedene Veranstaltungen geplant. Dazu gehören Messen, Sportveranstaltungen und natürlich das Tänzelfest. Worauf können sich Einheimische und Besucher in diesem Jahr freuen?

13. Bauplus-Messe im Februar

Bauplus-Veranstalter Jens Güttinger zeigt sich optimistisch, an die Erfolge der vergangenen Jahre anzuknüpfen: Die Kaufbeurer Bau- und Einrichtungsmesse findet zum 13. Mal am 4. und 5. Februar im Allgäu Event Center (Karthalle) statt. Im Mittelpunkt stehen Produkte und Dienstleistungen rund um die Themen Bauen, Sanieren, Einrichtung, Garten, Energie und Finanzierung. Vor allem das Interesse an erneuerbaren Energien sei derzeit groß, sagt Güttinger. Bis dato haben sich 80 Aussteller zur Bauplus angemeldet. Was die Besucher sonst noch erwartet.

Über 100 Aussteller präsentieren sich bei der MIR

Nach langer coronabedingter Pause geht die Erlebnismesse MIR - Miteinander in der Region heuer wieder in Kaufbeuren über die Bühne. Voraussichtlich mehr als 100 Aussteller präsentieren sich und ihre Angebote vom 12. bis 14. Mai auf dem Tänzelfestplatz. Das Produktangebot reicht laut Veranstalter von Fahrzeugen, Bauen und Wohnen, Küchen- und Haushaltsgeräte über Gesundheit, Wellness und Sport bis zu Ernährung und Freizeit. Ebenso wird ein Rahmenprogramm auf der MIR geboten, die unter Federführung des Kemptener Veranstalters Mattfeldt & Sänger im jährlichen Wechsel mit Marktoberdorf stattfindet.

„Tag der Bundeswehr“ am Samstag, 17. Juni

Mit Beginn des neuen Jahres hat die Planungsarbeit für den „Tag der Bundeswehr“ am Samstag, 17. Juni, Fahrt aufgenommen. Deutschlandweit ist Kaufbeuren der einzige Luftwaffenstandort, der an dieser Veranstaltung des Bundesverteidigungsministeriums teilnimmt. Deshalb dürften Flugzeuge und Hubschrauber am Boden und eventuell auch ein Überflug am Kaufbeurer Himmel eine besondere Rolle spielen. Zudem lädt die Bundeswehrverwaltung Vereine und Musikgruppen aus der Region ein, an dem Veranstaltungsprogramm auf dem ganzen Gelände des Technische Ausbildungszentrums und auf der zentralen Bühne teilzunehmen.

ABK-Allgäuer-Radltour startet in Pforzen

Die 13. ABK-Allgäuer-Radltour rollt am Sonntag, 25. Juni, mit Start und Ziel in Pforzen durch den Landkreis. Sicher dürfte auch der Menschenaffe Udo eine Rolle spielen. Das Spektakel unter Federführung der Aktienbrauerei und des Landkreises ist mit 2000 Teilnehmern eine der größten Breitensportveranstaltungen in Bayern. Die 50 Kilometer lange Strecke führt durch zahlreiche Gemeinden. Gegen 13 Uhr werden die Teilnehmenden am Startpunkt erwartet, wo es ein Programm mit Musik, Unterhaltung Verköstigung und Tombola wartet. Die Radltour ist aber nicht das einzige sportliche Highlight, das das Allgäu 2023 erwartet.

Tänzelfest wieder in gewohnter Form

Auch heuer wird das Tänzelfest in gewohnter Form stattfinden. Terminiert ist das älteste historische Kinderfest Bayerns vom 13. bis 24. Juli. Wenn Kaiser Maximilian I unter dem Jubel seiner Untertanen eingezogen ist und die Huldigung entgegengenommen hat, beginnt der große Festzug – jeweils am Sonntag und Montag, 16. und 17. Juli. 1650 Kinder in historischen Gewändern, 35 Festwagen und 170 Reitpferde sind dabei.

