Kaufbeuren hat den "größten, echten Adventkranz" - aber warum so früh?

Der "größte, echte Adventskranz" in Kaufbeuren steht bereits zwei Wochen vor dem 1. Advent. Viele Passanten fragen sich: Warum so früh? Hier ist die Antwort.

20.11.2023 | Stand: 14:21 Uhr

Alle Jahre wieder dreht sich in Kaufbeuren vieles um den "größten, echten Adventskranz". Den mit zwei Meter hohen Wachskerzen. Was wichtig zu erwähnen ist. Denn ohne sie wäre das Prädikat "echt" nicht möglich. Darauf legt die federführende Aktionsgemeinschaft Kaufbeuren (AK) wert, obwohl sie selbst gar nicht mit dem Rekord, sondern ausschließlich mit der stimmungsvollen Dekoration wirbt, wie Maximilian Fischer vom Vorstand berichtet. Seit 21 Jahren ziert der Kranz jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit den Neptunbrunnen in der Altstadt. Und niemand weiß, ob es irgendwo auf der Welt wirklich einen Größeren gibt. Wer die Antwort bei Google sucht, wird jedenfalls auf viele Städte stoßen, die sich mit diesem Titel schmücken. Fakt ist: "In dieser Form ist unser Kranz einzigartig", so Fischer. Deshalb behalte die Stadt ihren Slogan auch bei.

Seit dem Wochenende steht der Kranz wieder. Die ehrenamtlichen Helfer des Technischen Hilfswerks (THW) und der Bauhof haben die Neptunbrunnen wieder geschmückt: Acht Meter Durchmesser und ein Gewicht von rund zwei Tonnen hat der Kranz, dazu die im Advent stimmungsvoll leuchtenden Wachskerzen. Der aber ist noch weit. Viele Passanten fragen sich dehalb, weshalb der Kranz heuer so früh aufgebaut worden ist.

Adventskranz in Kaufbeuren: Ehrenamtliche des THW packen mit an

Die Erklärung ist so einfach wie plausibel. Das THW habe Zeitpläne, berichtet Fischer, nach denen sich auch die AK zu richten haben. Da Ehrenamtliche dankenswerterweise diese Arbeit übernehmen, bietet sich dafür nur das Wochenende an. Nächsten Samstag hilft das THW auch beim Aufbau der Buden für den Weihnachtsmarkt auf dem Kirchplatz. Und selbst dann ist es noch eine Woche hin, bis die erste Kerze entzündet wird.

Früher Aufbautermin: Warum der 1. Advent heuer so spät ist

Damit folgt der zweite Teil der Erklärung: Denn der 4. Advent fällt heuer auf Heiligabend. Damit ist der 1. Advent heuer spät - nicht wie sonst im November, sondern erst am 3. Dezember. Zum 1. Advent wird traditionell die erste Kerze gemeinsam von Vertretern der beiden Kaufbeurer Kirchengemeinden kurz vor dem Gottesdienst feierlich entzündet. In der folgenden Zeit sorgt der Messner der Dreifaltigkeitskirche für das tägliche Leuchten der riesigen Wachskerzen.