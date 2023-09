Die Kaufbeurer Künstlerin Silke Weiß spürt dem Zauber der Natur nach

Silke Weiß schafft Plätze der Ruhe und will dabei das Verborgene erfassen, den „Geist des Ortes“. Ihre Werke sind an mehreren Stellen im Allgäu zu sehen.

Von Jana Borowski

01.09.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Den „Geist des Ortes“, den „Genius Loci“, sichtbar machen und seine Schönheit hervorbringen: Diese Motivation treibt die gebürtige Kaufbeurer Künstlerin Silke Weiß, die heute in Bad Wörishofen lebt, an. Auf feinfühlige Weise widmet sie sich der Beziehung zwischen Mensch und Natur. Die 55-Jährige studierte Kommunikations-Design an der Fachhochschule Augsburg, ist Mutter von zwei erwachsenen Töchtern und verheiratet mit dem Künstler Peter Schmid.

