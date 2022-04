Stefanie Siering gewinnt den Sonderpreis „Berge“, der von der Sparkasse Kaufbeuren verliehen wird. Die Grundlage ihres preisgekrönten Werks stammt vom Flohmarkt.

01.04.2022 | Stand: 05:11 Uhr

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause findet dieses Jahr die Ausstellung „Schwäbische Künstler in Irsee“ wieder statt. Dabei vergab die Kreis- und Stadtsparkasse zum achten Mal einen mit 1500 Euro dotierten Sonderpreis, der im Zeichen der Berge steht. Das Werk „Alpine Angelegenheiten I“ der Künstlerin Stefanie Siering, die in Sonthofen aufgewachsen ist, begeisterte die Jury am meisten – und sorgte zeitgleich für Verwirrung.