Stadt benennt Straßen um: Warten auf den Wechsel

Während in Kaufbeuren ein Straßenname seit langem Bestand hat, werden drei andere umbenannt. Die Bürger haben Vorschläge eingereicht - wie es nun weitergeht.

02.03.2022 | Stand: 18:04 Uhr

Während die Prinzregentenstraße in Kaufbeuren am 3. März seit 111. Jahren existiert, werden drei andere Straßen in der Wertachstadt bald umgetauft: die Josef-Fischer-Straße (südlich des Bahnhofs), die Hans-Seibold-Straße (im Haken) und der Bgm.-Kristaller-Weg in Oberbeuren.

Die Namensgeber der Straßen pflegten enge Verbindungen zum NS-Regime, weswegen ihnen eine solche Würdigung nicht länger zuteil werden soll. Diesen Beschluss fasste der Kulturausschuss der Stadt im Dezember, und der Stadtrat bestätigte die Entscheidung noch zum Jahreswechsel. Doch noch immer hängen die alten Straßennamen an den Wegpfeilern. Wann passiert da etwas, stehen die neuen Namen schon fest?

Während Josef-Fischer-Straße, Hans-Seibold-Straße und Bürgermeister-Kristaller-Weg umbenannt werden sollen, sind für die Schilder an der Porschestraße im Gewerbegebiet „Moosmangwiese“ Täfelchen mit Erläuterungen zur Namensgebung geplant. Bild: Mathias Wild

Neue Namen für Kaufbeurer Straßen - die Vorschläge bleiben zunächst geheim

„Es ist noch nicht beschlossen, wie die Straßen heißen sollen“, sagt der Pressesprecher der Stadt, Tobias Müller, auf Anfrage unserer Redaktion. „Bis 31. Januar hatten Bürger die Chance, Vorschläge einzureichen“, erklärt er. Für jede Straße seien mehrere Vorschläge eingereicht worden, aber „nicht über zehn Stück“, so der Leiter der Stadtplanung und Bauordnung, Werner Fehr.

Der Stadtarchivar habe die mit Namen verbundenen Vorschläge bereits überprüft. Alle Einreichungen sollen im März dem Bauausschuss und anschließend dem Stadtrat zur Entscheidung vorgelegt werden. Wie die Vorschläge lauten, behielten die Verantwortlichen noch für sich. Die Vorschläge sollen erstmals in der Bauausschusssitzung am 16. März im Stadtsaal besprochen werden. (Lesen Sie auch: Osterzeller Politiker wird von Bayerns Innenminister nachträglich geehrt)

Umbenennung der Straßen am 1. Mai: Stadt will vorab informieren

Der tatsächliche Wechsel ist am 1. Mai dieses Jahres geplant. Betroffene Bürger, Firmen und andere Institutionen werden dann per Amtsblatt und auf direktem Wege durch das Bürgeramt und die Stadtplanungsstelle über die anstehende Änderung informiert.

111 Jahre Prinzregentenstraße in Kaufbeuren - Recherche eines Historikers

Lesen Sie auch

Ist der Hindenburgring in Memmingen bald Geschichte? Erinnerungskultur

Ein Straßenname, der in Kaufbeuren seit geraumer Zeit - genauer gesagt seit 111 Jahren Bestand hat ist der der Prinzregentenstraße. Der Ostallgäuer Historiker und Buchautor Ernst T. Mader ist im Zuge einiger Recherchen auf dieses Jubiläum gestoßen und hat die Geschichte des Prinzregenten angesichts der aktuellen Umbenennungen in der Wertachstadt einmal genauer unter die Lupe genommen. Seine Ergebnisse präsentiert er hier:

Gern setzt der Zeitgeist auch in die Namen von Straßen seine Spuren. So machte die Stadtspitze 1936 den „teilweise im Ausbau begriffenen Strassenzug von der Äußeren Buchleuthe zur Ganghofer-Strasse“ zur Hermann Göring-Straße. Den Kriegsverbrecher durfte 1945 Kurat Christian Frank ablösen, der als Gutachter 1933 die Umbenennung der Jordananlagen in Hindenburgpark und des Schwanengrabens sowie der Straße Am Graben in Adolf Hitler-Ring befürwortet hatte. 2015 schließlich musste der Blut-und-Boden-Priester der Friedhofskirche Heilig Kreuz als Namensgeberin weichen. Andere stramme und schon lange amtsbekannte Nationalsozialisten verlieren erst jetzt die Ehre einer Straßenbenennung, die ihren Gegnern am Ort, umgekommen in Konzentrationslagern, bis ins Jahr 2000 verwehrt blieb.

Ein Straßenname aus einer "guten alten Zeit"? Auszüge aus der Erklärung des Prinzregenten

Allen Wandel um ihn herum überlebt hat hingegen ein Straßenname aus einer zumindest im Rückblick „guten alten Zeit“. Seine Geschichte beginnt mit einem Schreiben des Kaufbeurer Magistrats vom 23. Februar 1911, adressiert an „Seine Exzellenz Herrn Hermann Ritter von Haag, Generaladjudant Seiner Kgl. Hoheit des Prinzregenten Luitpold von Bayern.

Betreff: Festliche Begehung des 90. Geburtsfestes Seiner Kgl. Hoheit des Prinzregenten.

Die Stadtgemeinde Kaufbeuren beabsichtigt, die Erinnerung an das 90. Geburtsfest Seiner Kgl. Hoheit des Prinzregenten Luitpold von Bayern u. a. dadurch festzuhalten, dass eine neue Strasse der Stadt den Namen ,Prinzregentenstrasse’ führen soll. Es würde diesen Namen ein […] Strassenzug erhalten, an welchem u. a. das im Jahr 1909 vollendete Progymnasialgebäude mit Turnhalle gelegen ist.“

Der beliebte Herrscher lässt die Stadt nicht lange warten. Mit Schreiben vom 3. März 1911 kommt die freudige Nachricht: „Seine Königliche Hoheit Prinz Luitpold, des Königreichs Bayern Verweser, haben gerne Allergnädigst zu genehmigen geruht, dass eine Strasse der Stadt Kaufbeuren den Namen ,Prinzregentenstrasse’ führe.“

Und so ist es geblieben. Seit 111 Jahren. Und es ist nichts in Sicht, was gegen viele weitere spricht.

Weitere News aus Kaufbeuren