Bekannter Bäcker aus Kaufbeuren wegen Volksverhetzung angeklagt

Wegen der Schilder, die er auf Corona-Demonstrationen getragen haben soll, ist ein ehemaliger Kaufbeurer Bäcker wegen Volksverhetzung angeklagt worden.

05.07.2023 | Stand: 11:38 Uhr

Wegen Volksverhetzung ist Rudolf Posselt, in Kaufbeuren als ehemaliger Bäckermeister des gleichnamigen Traditionsbetriebs bekannt, angeklagt. Er soll Ende 2021 auf Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen im Unterallgäu ein Schild getragen haben, auf dem eine Verbindung zwischen der Impfkampagne und dem Holocaust hergestellt worden sei.

Angeklagter Kaufbeurer habe das Gefühl, in die rechte Ecke gestellt zu werden

Die Verhandlung findet im September vor dem Memminger Amtsgericht statt. „Ich fühle mich da ungerechtfertigt angeklagt“, sagt Posselt, der mit dem Thema selbst die Öffentlichkeit sucht. Er habe das Gefühl, in die rechte Ecke gestellt zu werden, weil er Kritik geäußert habe.

Der ehemalige Bäcker trat während der Pandemie auf „Querdenker“-Demonstrationen und Kundgebungen von Kritikern der Corona-Politik auf. Er scheute sich nicht, seinen Unmut öffentlich zu machen. Ende 2021 meldete Posselt für sein Geschäft in Neugablonz, das für sudetendeutsche Spezialitäten wie Butterwischl sowie Bio-Sauerteigbrot bekannt war, Insolvenz an. Das Stammhaus in der Sudetenstraße und drei Filialen wurden geschlossen, 40 Beschäftigte und drei Lehrlinge verloren ihre Jobs.

Mehr Nachrichten aus Kaufbeuren lesen Sie hier.

Zahlen, Daten und Fakten: Das ist Kaufbeuren