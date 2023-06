Kaufbeuren empfängt Gäste aus Aruba - Athleten nehmen an Special Olympics teil

Die Stadt Kaufbeuren ist Host Town vor den Special Olympics in Berlin und bietet Athleten und Athletinnen aus Aruba ein viertägiges Programm. Die Lebenshilfe trainiert mit.

04.06.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Rund 30 Athleten und Athletinnen aus Aruba werden vom 11. bis 14. Juni Kaufbeuren besuchen. Anlass ist das Host Town-Programm der Special Olympics (SOPY) World Games in Berlin. Kaufbeuren ist dabei eine von über 200 Host Towns in Deutschland, die eine der weltweit 190 Delegationen empfangen wird. „Die Stadt Kaufbeuren freut sich auf die Ankunft der Sportlerinnen und Sportler aus Aruba und auf die Gelegenheit, die Werte von Inklusion und Teilhabe zu feiern. Wir möchten alle Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Institutionen aufrufen, sich an dieser Initiative zu beteiligen und gemeinsam an einer inklusiven Gesellschaft zu arbeiten“, erklärt Cornelia Otto, Referatsleiterin für Kinder, Jugend, Bildung und engagierte Stadt.

Athleten aus Aruba trainieren mit Lebenshilfe

Unter dem Motto „Zusammen inklusiv“ wird die Delegation aus dem Karibikstaat im Allgäu vier Tage mit abwechslungsreichen Aktivitäten verbringen. Unter anderem werden die Athleten und Athletinnen gemeinsam mit dem Sport-Team der Lebenshilfe458836 trainieren, denn es ist die letzte Möglichkeit zur Vorbereitung auf die SOPY. Auf dem Programm stehen Fußball und Leichtathletik. „Für uns ist das gemeinsame Training sehr spannend und wir freuen uns auf den Austausch mit Aruba“, erläutert Markus Reichart von der Sportabteilung der Lebenshilfe.

Vier Tage Programm für die Gäste aus der Karibik

Der festliche Ausklang des Besuchs findet am 14. Juni ab 18 Uhr mit musikalischem Rahmenprogramm und Spielen im Jordanpark statt. Vor Ort können Interessierte sich mit den Athleten aus Aruba und der Lebenshilfe austauschen. Die Athleten aus der Karibik werden am 15. Juni nach Berlin aufbrechen zu den SOPY aufbrechen.

216 Host Towns für 7000 Athleten der World Games

216 Host Towns wurden ausgewählt, um Delegationen aus aller Welt – von 6 bis 400 Mitgliedern – zu empfangen. Das größte kommunale Inklusionsprojekt in der Geschichte der Bundesrepublik öffnet den Raum für Begegnungen. Die 16. SOPY World Games 2023 finden vom 14. Bis 25. Juni in Berlin satt. Sie sind die weltweit größte inklusive Sportveranstaltung und die größte in Deutschland seit den Olympischen Spielen 1972 in München. Vom 17. bis 25. Juni 2023 treten erstmals in Deutschland rund 7000 Athleten mit geistiger und mehrfacher Behinderung in 26 Sportarten und Unified-Sports-Wettbewerben an.