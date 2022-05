Queerer Jugendtreff feiert Auftakt in Kaufbeueren

Der Queere Jugendtreff in Kaufbeuren soll als Wohlfühlort dienen, wo man Probleme ansprechen und Lösungen finden kann. Jetzt fand das erste Treffen statt.

02.05.2022 | Stand: 17:52 Uhr

Neue Türen wollten die Veranstalter des ersten queere Jugendtreffs jungen Menschen in Kaufbeuren öffnen. Jugendliche, die sich für die LGBTQIA-Szene interessieren, oder sich selbst als schwul, lesbisch, bisexuell, transgender oder in einer anderen Weise nicht „heteronormativ“ beschreiben, trafen sich im Eckpunkt in der Kaufbeurer Innenstadt.

Möglichkeit zum Austausch für queere Jugendliche

Der Stadtjugendring will damit eine Möglichkeit für junge Leute schaffen, sich ohne Vorurteile auszutauschen und gegenseitig Tipps zu geben. Durch die bereits freundliche Begrüßung am Eingang, war die Stimmung sehr einladend und führte schnell und unkompliziert zu verschiedensten Gesprächen. Dadurch konnten die Teilnehmenden verschiedene Perspektiven und Eindrücke kennenlernen.

Queerer Jugendtreff als Wohlfühlort

Der queere Jugendtreff soll als Wohlfühlort dienen, wo man auch Probleme ansprechen und Lösungen finden kann. Till Nißle vom Eckpunkt, den er als „politisches Wohnzimmer“ bezeichnet: „Wir leben in einem demokratischen Staat. Mitspracherecht ist bedeutsam und wird auch hier im Jugendtreff umgesetzt. Da sich die Teilnehmer selbst äußern dürfen und mitbestimmen können, wie die weiteren Treffen auszusehen haben, wird zusätzlich auch die Gemeinschaft und der Zusammenhalt gestärkt“.

Regelmäßige Treffen geplant

Die Treffen sollen künftig regelmäßig stattfinden. Der Stadtjugendring heißt weitere Interessierte willkommen.