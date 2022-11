Unternehmer im Anflug: So läuft die Fluglotsenausbildung in Kaufbeuren

Das erste Netzwerktreffen von Unternehmern aus der Region nach zwei Jahren Coronapause bei ATM Training in Kaufbeuren.: Blick in die Geschichte der Fluglotsenausbildung.

25.11.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Die Fluglotsenausbildung in Kaufbeuren haben Unternehmerinnen und Unternehmer auf dem Radar. Nach langer Coronapause haben der Landkreis Ostallgäu und die Stadt Kaufbeuren wieder zu einem ihrer gemeinsamen Unternehmerabende geladen. 60 Teilnehmer aus der Region trafen sich bei Kaufbeuren ATM Training GmbH (KAT) am Fliegerhorst, wo in einer zivil-militärischen Zusammenarbeit Fluglotsen ausgebildet werden.

In unmittelbarer Nähe zum Fliegerhorst ist mit der KAT vor wenigen Jahren eine Akademie für Militärlotsen entstanden. Der moderne Campus vereint Simulator- und Schulungsräume sowie Büros und komfortable Unterkünfte für bis zu 80 Lehrgangsteilnehmer.

Fluglotsen-Ausbildung am Fliegerhorst Kaufbeuren: bundesweit einmalig

Kaufbeurens Oberbürgermeister Stefan Bosse berichtete den Gästen vom Ansiedlungsprozess dieser bundesweit einmaligen Einrichtung. „Ohne die damals schmerzhafte Nachricht, den Fliegerhorst in Kaufbeuren zu schließen, wäre die Kaufbeuren ATM Training GmbH nie in der Stadt realisiert worden“, sagte er. „Diese Entscheidung wurde glücklicherweise revidiert und jetzt haben wir beides.“

KAT-Geschäftsführer Jan Herchenröder berichtete von der Entstehung der KAT-Akademie und ihrer Zusammenarbeit mit der Bundeswehr bei der Fluglotsenaus- und -fortbildung. Er führte aus, dass das Tochterunternehmen der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH inzwischen ein wichtiger Teil der zivil-militärischen Integration der Flugsicherung in Deutschland sei.

Landrätin Maria Rita Zinnecker freute sich, „dass wir nach einer gefühlt unendlichen Corona-Zwangspause endlich wieder in Präsenz netzwerken können“. Sie kündigte an, dass solche Unternehmertreffen künftig wieder häufiger stattfinden sollen, immer im Wechsel in der Stadt Kaufbeuren und dem Landkreis Ostallgäu. Oberst Martin Langer vom Technischen Ausbildungszentrum der Luftwaffe, Abteilung Süd, ging auf die aktuelle sicherheitspolitische Lage ein. Die Gäste besichtigten auch die Ausbildungsräume. Sie erlebten eine Live-Vorführung im hochmodernen 360-Grad-Towersimulator.