„Keine gemütliche Zukunft“: Gletscherforscher hält in Kaufbeuren alarmierenden Vortrag

Der Schwarzmilzferner liegt im Sterben, sagt der Gletscherforscher Dr. Christoph Mayer. Er rüttelt beim "S-Forum Zukunft" in Kaufbeuren 160 Zuhörer auf.

23.05.2023 | Stand: 05:30 Uhr

„Keine gemütliche Zukunft“ bis zum Jahr 2100 prognostiziert der Erdmesser und Gletscherforscher Dr. Christoph Mayer der Menschheit. In seinem Vortrag beim "S-Forum Zukunft" der Kaufbeurer Sparkasse schilderte er die Auswirkung des Klimawandels auf den Gletscher-Schwund.

Großteil der Gletscher bis zum Jahrhundertende verschwunden

Bis zum Jahrhundertende werde ein Großteil der Gletscher nicht mehr existieren. Der Abfluss der Alpengletscher sei vor allem für die Gebirgstäler signifikant. Die sogenannten Eisschilde würden bedeutend sensitiver auf die Einwirkungen der Klimaerwärmung reagieren. „Er liegt im Sterben“, lautet das Urteil des Forschers über den Schwarzmilzferner, einziger Gletscher in den Allgäuer Alpen, unterhalb der Mädelegabel.

Mayers Forschungsarbeiten als wissenschaftlicher Mitarbeiter der Bayerischen Akademie für Wissenschaft beschränken sich nicht nur auf die Alpen, sondern erstrecken sich über den Erdball. Pamir und Karakorum, Arktis und Antarktis, Grönland werden untersucht und dokumentiert. Zur Zeit seien 170.000 Gletscher weltweit registriert. Als Hilfsmittel zur Untersuchung dienen Schneepegel, Schneeschächte, Eisbohrkerne und Eisradar.

Vernagtferner habe in den vergangenen 150 Jahren zwei Drittel an Eismasse verloren

Eindeutig ist das Ergebnis, von regionalen Abweichungen abgesehen: je höher die durchschnittliche Temperatur, desto mehr Masseabfluss bei Gletschern und Eisschilden. Frustrierend sei die Erkenntnis, dass dieser Vorgang nicht mehr gestoppt werden könne – auch bei Realisierung der geplanten Maßnahmen gegen die Klimaerwärmung.

Der viel diskutierte globale Anstieg des Meeresspiegels um bis zu 70 Zentimeter in diesem Jahrhundert ist eine der gravierenden Folgen des „Gletschersterbens“, unabhängig von der Zerstörung von Ökosystemen wie Wegfall der Artenvielfalt. Der Vernagtferner im Tiroler Ötztal habe in den vergangenen 150 Jahren zwei Drittel an Eismasse verloren. Berghang-Abgänge und Muren, aber auch Wasserknappheit seien Hauptdarsteller in einem Horroszenario.

"S-Forum Zukunft" in Kaufbeuren: Letzter Vortrag am Dienstag

Angelo Picierro, Vorstandsmitglied der Sparkasse Kaufbeuren, freute sich bei der Anmoderation zur Veranstaltung über das ausverkaufte Forum (160 Zuhörerinnen und Zuhörer). Die von der Sparkasse veranstaltete16. Veranstaltungsreihe „S-Forum Zukunft“ biete die Möglichkeit, „über den Tellerrand schauen“. Der Immenstädter Dr. Christoph Mayer sei ein hervorragender Wissenschaftler, der durch sein sensibles und intensives Forschen einen großen Beitrag zum Fokus Zukunft leiste.

