Warum das Kaufbeurer Hallenbad erstmals in die Sommerpause geht

Nach der Hallenbadsaison ist vor der Freibadsaison: Das Kaufbeurer Hallenbad schließt bis September, es gibt keinen Wechselbetrieb. Gründe für die Sommerpause.

01.06.2022 | Stand: 05:29 Uhr

Schwimmer und Nichtschwimmer aufgemerkt: Am Mittwoch, 1. Juni, öffnet das Kaufbeurer Hallenbad noch einmal seine Pforten, bevor es sich erstmalig in eine lange Sommerpause verabschiedet. Am Freitag, 3. Juni, wird die Freibadsaison in Kaufbeuren eröffnet. Dann müssen Badebegeisterte auf gutes Wetter hoffen. Denn anders als gewohnt gibt es beim Jordan-Badepark in diesem Jahr keinen Wechselbetrieb – das Hallenbad bleibt geschlossen.

