Instagram-Account der Stadt Kaufbeuren gehackt: Kriminelle fordern Geld

Die Stadt Kaufbeuren hat keinen Zugriff mehr auf ihren Instagram-Account. Laut Oberbürgermeister Stefan Bosse gibt es eine Geldforderung. Was passiert nun?

28.06.2023 | Stand: 12:47 Uhr

Die Stadt Kaufbeuren ist Opfer eines Cyberangriffs geworden: ihr Instagram-Account wurde gehackt. "Es gibt eine Geldforderung, auf die wir nicht eingehen werden", sagte Oberbürgermeister Stefan Bosse während des Verwaltungsausschusses am Dienstagabend. Derzeit habe die Stadt keinen Zugriff mehr auf ihr Instagram-Konto, für andere Nutzer und Nutzerinnen sei der Account nicht mehr auffindbar. Die Stadt sei dabei, das Problem mit dem Konzern Meta, welchem die Social-Media-Plattform Instagram gehört, zu beheben.

Hacker-Angriff auf die Stadt Kaufbeuren: Das ist passiert

Bürgermeister Oliver Schill sprach das Thema an und wollte wissen, was genau passiert sei und wie die Stadt jetzt auf den Cyberangriff reagiere. Laut Bosse wurde eine Mitarbeiterin der Abteilung Tourismus und Marketing aufgefordert, Nutzungsbedingungen zu aktualisieren. So hätten die Angreifer vermutlich Zugriff auf den Account bekommen.

Am Freitag hatte die Stadt auf Facebook über den Angriff informiert. Nach Einschätzung eines Vertreters der Stadt dürfte der Instagram-Account in wenigen Tagen wieder nutzbar sein.