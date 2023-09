Kaufbeuren ist für einen Tag Hauptstadt der Burgenregion Allgäu-Außerfern

Beim Fünfknopfturmfest in Kaufbeuren werden die Burgentage Allgäu-Außerfern eröffnet. Was "Burgenpapst" Joachim Zeune an der Wertachstadt besonders schätzt.

10.09.2023 | Stand: 19:00 Uhr

Alte Gemäuer sind nicht nur interessante geschichtliche Zeugnisse, sondern können bisweilen auch einen ganz praktischen Nutzen haben. Das erfuhren die zahlreichen Gäste, die zum Fünfknopfturmfest an der Stadtmauer hoch über Kaufbeuren gekommen waren. Denn bei sengender Sonne und hochsommerlichen Temperaturen war es bei den Führungen durch den Fünfknopfturm, beim Flanieren auf dem Wehrgang der Stadtmauer und vor allem bei den historischen Vorträgen in der Blasiuskirche angenehm kühl. Vor oder nach dem praktischen Geschichtsunterricht konnten die Besucher kühle Getränke unter den Sonnenschirmen sowie ein vielfältiges Musik- und Unterhaltungsprogramm genießen.

