Welche großen Pläne der neue Kommandeur für den Fliegerhorst Kaufbeuren hat

Kommandeur Thorsten Milewski will, dass der Fliegerhorst eine zentrale Rolle in der Ausbildung übernimmt. Auch Armeen aus anderen Ländern sollen dort lernen.

07.06.2023 | Stand: 08:49 Uhr

Seit März hat Oberst Thorsten Milewski im Fliegerhorst Kaufbeuren das Sagen. Der neue Kommandeur (59), der bisher im Luftwaffentruppenkommando in Köln arbeitete, möchte die Luftwaffenschule in Kaufbeuren in eine neue Ära lenken.

Seiner Vorstellung nach sollen dort in etwa zehn Jahren Techniker für das Kampfflugzeug Eurofighter nicht nur für die Bundeswehr, sondern auch für Armeen der Bündnispartner in Europa ausgebildet werden. Dafür will Milewski die Ausbildung in Kaufbeuren nach militärisch-europäischen Standards ausrichten lassen.

Neuer Kommandeur am Fliegerhorst Kaufbeuren sieht zentrale Rolle im Allgäu

Derzeit werden in der Luftwaffenschule Kaufbeuren sowohl Techniker am Tornado als auch am Eurofighter geschult. Die Tage des Kampfjets Tornado bei der Bundeswehr sind jedoch gezählt. Er soll nur noch bis 2030 fliegen. Und damit verliert die Kaufbeurer Schule laut Milewski „ein wesentliches Standbein“.

Oberst Thorsten Milewski im Fliegerhorst Kaufbeuren. Bild: Bundeswehr/ Philipp Radetzki

Um dies aufzufangen, möchte er die Eurofighter-Ausbildung ausbauen und auf zukunftsfähige Beine stellen. Als beispielgebend nennt Milewski den Fliegerhorst im niedersächsischen Wunstorf. Dort werden am Transportflugzeug A400M bereits Techniker aus Deutschland, Frankreich und Belgien geschult. „Das Modell Wunstorf schwebt mir hier für Kaufbeuren mit dem Eurofighter vor“, sagt der Kommandeur. Voraussetzung sei, dass die europäischen Verbündeten dies wollen und die Politik die Weichen stellt. Mit Österreich hat es bereits eine Zusammenarbeit gegeben.

Tornado bleibt nicht mehr lang - Fliegerhorst-Ausbildung soll sich auf Eurofighter konzentrieren

Milewski sieht in einem europäischen Eurofighter-Kompetenzzentrum ein „richtiges Sprungbrett“ für die europäischen Luftstreitkräfte. Denn damit könnten die Europäer ihre Eurofighter gemeinsam betreiben und nicht wie derzeit jeder für sich. Am Ende wäre es egal, ob ein deutscher Eurofighter von einem Italiener, Spanier, Engländer oder Deutschen instandgesetzt werde. Den Fliegerhorst Kaufbeuren sieht Milewski als guten Ausgangspunkt, „um die jungen Techniker auch anderer Nationen flügge zu bekommen“. Eingesetzt werden könne dafür computerbasierte Simulationstechnologie, die die Luftfahrtbehörden zulassen müssten. Mehr Schulungs-Kampfjets als bisher brauche es dafür nicht.

Eine weitere „Herzensangelegenheit“ ist für Milewski der Tag der Bundeswehr. Er findet am Samstag, 17. Juni, von 9 bis 17 Uhr im Fliegerhorst Kaufbeuren statt. Zu bestaunen gibt es dort Kampfjets, Hubschrauber, Drohnen, den Panzer Leopard 2, Raketen und zahlreiche Fahrzeuge, die aus anderen Bundeswehr-Standorten nach Kaufbeuren gebracht werden.