Probleme mit der Verbindung? Kunde in Kaufbeurer Mobilfunkgeschäft rastet aus

In Kaufbeuren hat ein offenbar unzufriedener Kunde eine Mitarbeiterin eines Mobilfunkgeschäfts massiv bedroht. Der Grund laut Polizei: Verbindungsprobleme.

12.03.2022 | Stand: 14:26 Uhr

Am frühen Freitagnachmittag kam es zu einem Polizeieinsatz am Salzmarkt in Kaufbeuren. Die Mitarbeiterin eines Mobilfunkgeschäfts hatte die Polizei um Hilfe gerufen, nachdem ein aggressiver Kunde ihr Geschäft betreten hatte und die Frau in der Folge laut Mitteilung massiv beleidigte und bedrohte.

Kunde rastet in Kaufbeurer Mobilfunk-Geschäft aus

Grund war offenbar, dass die Frau dem 47-Jährigen bei Verbindungsproblemen mit dem Handy nicht helfen konnte, so die Polizei.

Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

Mehr Polizei-Nachrichten aus der Region, Bayern und aus Deutschland laufend aktuell hier.