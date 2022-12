Mann gibt sich in Kaufbeuren als Spendensammler aus

In Kaufbeuren hat sich ein 27-Jähriger als Spendensammler ausgegeben. Er wollte das Geld für sich behalten.

23.12.2022 | Stand: 13:07 Uhr

In Kaufbeuren hat sich ein Mann als Spendensammler ausgegeben. Laut Polizei wollte er am Donnerstagnachmittag eine Spendendose bei einer Arztpraxis in Kaufbeuren abholen. Er gab sich dabei als Mitarbeiter der Deutschen Post aus.

Da den Mitarbeitern der Arztpraxis dies komisch vorkam, riefen sie die Polizei. Der 27-Jährige konnte sich gegenüber den Beamten nicht ausweisen und gab zu, dass er nicht für eine Spendenorganisation unterwegs war. Er wollte die gesammelten Spenden für sich behalten. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Betruges ein.

