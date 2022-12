Rettungsdienst muss in Kaufbeuren aus Aufzug gerettet werden

Nach einem Einsatz im Kaufbeurer Espachstift muss der Rettungsdienst selbst gerettet werden - die Helfer stecken im Aufzug fest.

01.12.2022 | Stand: 11:03 Uhr

Die Feuerwehr Kaufbeuren ist am Mittwochabend zur Öffnung eines steckengebliebenen Aufzugs gerufen worden - so weit, so gewöhnlich. Im Inneren des Aufzugs saß jedoch ein Team aus Rettungskräften fest, das zuvor zu einem Einsatz im Espachstift Seniorenheim gerufen worden war - die Retter mussten also selbst gerettet werden.

Vier Rettungskräfte und ein Notarzt stecken in Kaufbeuren im Aufzug fest

Wie die Feuerwehr mitteilt, steckten vier Rettungskräfte und ein Notarzt nach ihrem Einsatz im Aufzug fest. Neun Mitglieder der Feuerwehr rückten an, um die Personen zu befreien. Der Einsatz dauerte eine dreiviertel Stunde.

Die in Not gerateten Retter waren nach ihrer Befreiung sichtlich erleichtert, schreibt die Kaufbeurer Feuerwehr. Doch viel Zeit zum Durchschnaufen blieb ihnen nicht: Das Team wurde sogleich zu einem Folgeeinsatz alarmiert.

Im Anschluss nahm die Feuerwehr den Aufzug außer Betrieb.

