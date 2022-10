Rustikalmarkt und verkaufsoffener Sonntag: Alle Infos zum Markttag in Kaufbeuren

Verkaufsoffener Sonntag und Rustikalmarkt 2022 in Kaufbeuren: Diesen Sonntag bieten Einzelhändler und 40 Fieranten ihre Waren an. Alle Infos zum Markt hier.

06.10.2022 | Stand: 07:00 Uhr

Der Rustikalmarkt findet am Sonntag, 9. Oktober, von 11 bis 17 Uhr in der Kaufbeurer Altstadt statt. 40 Kunsthandwerker, Gastronomen und Direktvermarkter bieten ihre Waren und Schmankerl an.

Ob handgemachte Dekorationen aus Holz und Keramik, selbstgeschliffene Anhänger und Ohrstecker oder kreativ gefertigte Taschen und Geldbeutel - das Sortiment der Markthändler bietet laut Kaufbeuren Tourismus und Stadtmarketing für jeden Geschmack etwas. Darüber hinaus sind Direktvermarkter mit regionalen und saisonalen Produkten, wie Käsespezialitäten, Aufstrichen, Gewürzen, Kräutern und Teesorten, dabei. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. Zahlreiche Klassiker stehen auf der Speisekarte: Flammkuchen, Spiralkartoffeln, Langos und Bratwürste. Zum Nachtisch gibt es Schokofrüchte, gebrannte Mandeln, Crêpes und süßen Baumkuchen.

Viele Einzelhändler in der Altstadt öffnen zum verkaufsoffenen Sonntag ihre Geschäfte von 13 bis 17 Uhr und bereichern das Markterlebnis. Die Kleinen Besucher dürfen sich auf die Kindereisenbahn am Obstmarkt freuen und ab 13 Uhr gibt es die Möglichkeit zum Kinderschminken.

Rustikalmarkt in Kaufbeuren mit musikalischem Programm

Ebenfalls ab 13 tritt der Musikverein Harmonie Oberbeuren auf. Um 15 Uhr erschallen Alphornklänge in der Kaiser-Max-Straße. Am Veranstaltungstag wird diese von 7 Uhr bis 19 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.