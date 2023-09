Tipps für den Urlaub zuhause: Ein Tag in Kaufbeuren

Kaufbeuren ist eine der größten Städte im Allgäu und hat daher einiges zu bieten: So lässt sich Kaufbeuren an einem Tag erkunden.

Die Sommerferien in Bayern sind in vollem Gange. Wer Lust hat, seinen Urlaub in diesem Jahr einmal vor der eigenen Haustüre zu verbringen, kommt im Allgäu fast nicht an einem Städtetrip nach Kaufbeuren vorbei. Die kreisfreie Stadt im Ostallgäu zählt zu den größten im Allgäu und bietet Besucherinnen und Besuchern eine Vielzahl an Sehenswürdigkeiten. Die wichtigsten wollen wir hier vorstellen und eine mögliche Tagestour durch die Tänzelfest-Stadt.

Kaufbeuren Zentrum: Rathaus, Neptunbrunnen und Dreifaltigkeitskirche

Wir starten unsere Tour im Kaufbeurer Stadtzentrum am Rathaus. Das wurde zwischen 1871 und 1881 gebaut und nach einem Brand 1960 teilweise umgestaltet. Vor dem Rathaus liegt die Kaiser Max Straße, an der sich weitere Kaufbeurer Sehenswürdigkeiten finden. Dazu gehört der Neptunbrunnen aus dem Jahr 1753. In der Weihnachtszeit verwandelt sich der Brunnen in den größten echten Adventskranz der Welt (zumindest laut Kaufbeuren).

Ebenfalls nur wenige Meter vom Rathaus entfernt befindet sich die Evangelisch-lutherische Dreifaltigkeitskirche, die mit ihrer spätbarocken Innenausstattung beeindruckt. Bevor sie 1604 zur Kirche wurde, diente das Gebäude als Kaiserhaus. Zu dieser Zeit waren rund 80 Prozent der Einwohner Kaufbeurens evangelisch.

Das Rathaus in Kaufbeuren zählt zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt. Bild: Mathias Wild

Einmal im Jahr wird die Kaiser Max Straße, so wie fast die gesamte Kaufbeurer Altstadt, Schauplatz für das Tänzelfest. Bei dem wohl ältesten Kinderfest in Bayern ziehen bei zwei Umzügen bis zu 1800 Kinder in historischen Trachten durch die Altstadt. Begleitet wird das Fest vom sogenannten Lagerleben in der historischen Altstadt (So lief das Tänzelfest 2023).

Tänzelfestbrunnen und Crescentiakloster

Die Altstadt ist auch das nächste Ziel unseres Ausfluges. Durch kleine Gassen und an historischen Gebäuden vorbei geht es zuerst zur "Urzelle" Kaufbeurens, dem Crescentiakloster (Obstmarkt 5). Auf dem Weg dorthin passieren wir den Tänzelfestbrunnen, der die Figur der Anna vom Hof und vier Tänzelfestkinder zeigt.

Gegründet wurde das Crescentiakloster im Jahr 1150 als Frauengemeinschaft von eben jener Anna vom Hof. Im Jahr 1703 wurde die Namensgeberin, die heilige Crescentia, dort aufgenommen. Wer mehr über das Leben der Heiligen erfahren will, kann sich ihr wenige Minuten vom Kloster entferntes Geburtshaus anschauen (Neue Gasse 13). Auch heute noch leben Nonnen im Kloster. Regelmäßig werden Führungen und andere Veranstaltungen angeboten. Der Klosterberggarten bietet die Möglichkeit für eine Pause und einen Moment der Ruhe.

Stadtmuseum Kaufbeuren

Weiter geht es zum Stadtmuseum Kaufbeuren, nur etwa zwei Minuten zu Fuß vom Kloster im Kaisergäßchen. In der Dauerausstellung erfahren Besucherinnen und Besucher alles über die Geschichte und Entwicklung Kaufbeurens sowie über seine bekanntesten Söhne und Töchter. Das Museum beherbergt außerdem eine besonders große Sammlung von Kruzifixen. Regelmäßig finden Sonderausstellungen statt. Am Samstag ist der Eintritt ins Museum frei.

Im Stadtmuseum Kaufbeuren lernen Besucher alles über die Geschichte der Stadt. Samstags ist der Eintritt frei. Bild: Mathias Wild

Kirche St. Martin

Vom Stadtmuseum bewegen wir uns nun langsam in Richtung historischer Stadtmauer und Fünfknopfturm, doch zuerst machen wir Halt an der Stadtpfarrkirche St. Martin (Pfarrgasse 18). Mit ihrem hohen Turm bestimmt die katholische Kirche das Stadtbild Kaufbeurens maßgeblich. Erbaut wurde die Kirche ursprünglich als romanische Basilika, doch nach einem Umbau im Stil der Spätgotik und einer Barockisierung wurde sie schließlich 1893 im Stil der Neugotik gestaltet. In St. Martin finden neben Gottesdiensten auch regelmäßig Konzerte statt.

Im Chor der Kirche finden sich einige bedeutende Kunstwerke, wie ehemalige Schreinfiguren aus dem Hochaltar von Michael Erhart um 1480.

Fünfknopfturm

Als nächstes steht der Besuch einer der bekanntesten Kaufbeurer Sehenswürdigkeiten auf dem Plan: der Fünfknopfturm. Dafür müssen wir rund zehn Minuten durch die Kaufbeurer Altstadt in Richtung Westen laufen und dabei auch ein paar Höhenmeter überwinden. Dabei passieren wir einen Teil der ehemaligen Stadtbefestigung, zu der auch der Fünfknopfturm gehörte. Er diente hunderte Jahre lang als Feuerwachturm. Seinen Namen verdankt der 33 Meter hohe Turm seinen fünf Turmknöpfen. Errichtet wurde er um 1420. Er ist nicht frei zugänglich und kann nur im Rahmen einer Führung besichtigt werden.

Der Fünfknopfturm ragt über Kaufbeuren. Bild: Mathias Wild (Archivbild)

Neben dem Fünfknopfturm gibt es noch weitere Türme in Kaufbeuren. die ebenfalls zur Befestigungsanlage gehörten. Einer davon steht nur wenige hundert Meter entfernt: der sogenannte Hexenturm. Auch er wurde um 1420 als Wehrturm erbaut. Außerdem gibt es noch den Gerberturm (Alleeweg 10) und den Sywollenturm (Spitaltor).

Feuerwehrmuseum und Kunsthaus

Wer Lust auf noch mehr Kultur in Kaufbeuren hat, kann zum Abschluss des Tages zum Beispiel noch das Feuerwehrmuseum besuchen. Das befindet sich seit 2017 in einer Halle auf dem ehemaligen Gelände der Spinnerei und Weberei Momm (Bleichanger 50). Das Museum ist allerdings nur an bestimmten Tagen oder nach Absprache geöffnet. Nähere Informationen dazu gibt es hier.

Wer eher Lust auf Kunst hat, kann das Kunsthaus Kaufbeuren besuchen (Spitaltor 2). Hier werden wechselnde Ausstellungen zur Kunst des 19., 20. und 21. Jahrhunderts gezeigt. Dazu gehören Malerei, Bildhauerei, Fotografie, Grafik und Videokunst.

Im Kunsthaus Kaufbeuren wird Kunst des 19., 20. und 21. Jahrhunderts ausgestellt. Bild: Mathias Wild (Archiv)

Neugablonz

Einen kleinen Abstecher ist auch Kaufbeurens größter Stadtteil Neugablonz wert. Er liegt etwas außerhalb des Zentrums und wurde 1946 von vertriebenen Sudetendeutschen aus Gablonz gegründet. Hier steht beispielsweise das Isergebirgs-Museum Neugablonz (Bürgerplatz 1), in dem die Geschichte des außergewöhnlichen Stadtteils erzählt wird. Ebenfalls in Neugablonz gibt es die Erlebnisausstellung der Gablonzer Industrie. In ihrem Zentrum steht die Modeschmuckindustrie, die durch die Einwanderer nach dem zweiten Weltkrieg in die Region gebracht wurde,

