Kreativ oder klobig? So unterschiedlich sind die Meinungen zu den Holzinseln in Kaufbeuren

Bei unserer Umfrage gibt es verschiedene Ansichten zu den neuen Möbeln in der Kaufbeurer Altstadt. Ein großer Kritikpunkt: das Wegfallen von Parkplätzen.

24.04.2023 | Stand: 18:38 Uhr

Geschmäcker sind bekanntlich verschieden. Das beweist so manche Diskussion in der Küche, der Kunstgalerie oder eben in der Kaufbeurer Altstadt. Dort scheiden sich die Geister gerade an zehn Sitz- und Spielinseln. Seit Kurzem stehen die hölzernen Stücke in der Kaiser-Max-Straße, der Ludwig- und Sedanstraße sowie in der Schmiedgasse. Bepflanzt sind sie mit Frühlingsblumen und Sträuchern.

