Kaufbeuren soll 180 Geflüchtete aufnehmen

Eigentlich sollten der Stadt Kaufbeuren 86 Geflüchtete zugeteilt werden. Nun sprang die Zahl auf 180. Was Sozialreferent Markus Pferner jetzt unternimmt.

25.01.2023 | Stand: 05:50 Uhr

180 Flüchtlinge aus der Ukraine soll Kaufbeuren aufnehmen. Der städtische Sozialreferent Markus Pferner habe bisher nur mit 86 Personen gerechnet. Damit hätte Kaufbeuren die Aufnahmequote erfüllt. Für diese Personenzahl wurden bereits dezentrale Unterbringungen bereitgestellt.

Alle weiteren Geflüchteten müssten aber in der Turnhalle der Sophie-La-Roche-Realschule unterkommen, was Einschränkungen für den Schul- und Vereinssport bedeutet. In einen Brief an die Regierung von Schwaben fordert Pferner, dass Kaufbeuren nur die 86 Geflüchtete aufnimmt – und dass die weiteren 94 in größeren Kreisverwaltungsbehörden, in denen die Kapazität noch nicht ausgeschöpft ist, unterkommen.

Geflüchtete sollen in Kaufbeuren nicht in Gastfamilien unterkommen

Um die Turnhalle nur so kurz wie möglich zu beanspruchen, suche die Stadt bereits nach geeigneten Containerstandorten. Vorerst wolle Pferner die Geflüchteten nicht in Gastfamilien unterbringen. „Wir hatten bei der Verteilung einen hohen Standard. Wir haben zum Beispiel geschaut, ob die Personen in die Gastfamilien passen“, sagt er. Derzeit fehle es aber an Personal, um diese zu vermitteln. „Die Hilfsbereitschaft der Menschen war großartig, ist jetzt aber ausgeschöpft“, sagt Pferner.

Landratsamt Ostallgäu sucht nach Wohnraum für Flüchtlinge

Auch das Ostallgäu bekommt weitere 180 Geflüchtete aus der Ukraine zugewiesen. Landrätin Maria Rita Zinnecker appelliert an die Kommunen sowie an die Bürger, dem Landratsamt verfügbaren Wohnraum zu melden. Vorübergehend plant die Behörde, die geflüchteten Menschen in Turnhallen in Füssen und Marktoberdorf unterzubringen.

„Die Erstaufnahme können wir in Turnhallen sichern. Eine Weitervermittlung ist aber nur möglich, wenn dafür Wohnraum gefunden werden kann“, teilt Zinnecker mit. Die Regierung von Schwaben weist die Geflüchteten dem Ostallgäu zu, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamtes. Diese sollen in den kommenden Wochen aufgenommen werden.

Geflüchtete sollen in Turnhallen unterkommen

Die Kapazitäten seien „nahezu vollständig belegt“. Der Grund: Es gebe vermehrt auch andere Geflüchtete, die zugeteilt werden müssen. Daher sei es nicht zu vermeiden, vorübergehend wieder Turnhallen zu belegen. Gemeinsam mit dem Bayerischen Roten Kreuz hat das Landratsamt begonnen, die Erstaufnahme der Geflüchteten in den Turnhallen vorzubereiten.

Das Landratsamt sucht laut Zinnecker abgeschlossene Wohnungen, die zu vernünftigen Konditionen angemietet werden können. Basis der Unterbringung sei ein geordnetes Mietverhältnis. Wohnraum kann dem Landratsamt an die E-Mail-Adresse ukraine@lra-oal.bayern.de beziehungsweise über die Telefonnummern 08342/911-692 oder 08342/ 911-928 gemeldet werden. Im Ostallgäu wurden bereits 1831 Geflüchtete aufgenommen. Bei der bayernweiten Verteilung liegt Schwaben aktuell hinter den anderen bayerischen Regierungsbezirken zurück.