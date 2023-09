Staatssekretärin Ekin Deligöz in Kaufbeuren: „Wir leben in einem Zeitalter der Krisen“

Familie, Energie und Zukunftsfragen: Staatssekretärin Ekin Deligöz spricht in der Kaufbeurer Fußgängerzone. Dabei gab es auch ein besonderes Geschenk.

31.08.2023 | Stand: 11:00 Uhr

Grünen-Politikerin Ekin Deligöz, parlamentarische Staatssekretärin im Bundesfamilienministerium und Bundestagsabgeordnete, hatte in der Kaufbeurer Fußgängerzone Bürgerinnen und Bürgern dazu eingeladen, mit ihr ins Gespräch zu kommen. In einer Gartenecke unter grünem Sonnenschirm diskutierte Deligöz und beantwortete Fragen rund um Familie, Frauen, Gesundheit, Energie und Migration. Laut einer Grünen-Pressemitteilung gab die Bundespolitikerin dabei auch „Auskunft zu Themen, die in den Medien oft zu kurz kommen“. Viele Interessierte seien zu dem Stand der Grünen gekommen.

Es gab auch Fragen zum Ausbau der Kinderbetreuung und zur Förderung der Frauenhäuser. Dabei betonte Ekin Deligöz klar, dass ihr Ministerium sehr wohl Geld dafür bereitstelle. Die Länder müssten die Gelder aber zweckgebunden abrufen. Täten sie das nicht, litten darunter Familien und Frauen sowie Einrichtungen.

Grüne wollen wichtige Fragen der Zeit angehen

Ekin Deligöz erklärte bei ihrem Wahlkampfauftritt: „Wir leben in einem Zeitalter der Krisen.“ In der Bundesregierung habe die Ampel „eine Erbschaft angetreten, die aus Stillstand bestand“. Nun gelte es, die wichtigen Fragen der Zeit anzugehen. „Wir bringen das Instrumentarium mit, die richtigen Antworten zu geben“, versicherte sie.

Neben Deligöz führten auch Bürgermeister Oliver Schill sowie die versammelten Grünenstadträte und -mitglieder viele Gespräche zu Themen wie Mobilität, Klimaschutz und Windkraft. Auch die beiden Kandidaten Holger Jankovsky (Landtag) und Ursula Reichenmiller-Thoma (Bezirkstag) stellten sich den Fragen der Bürger und Bürgerinnen.

Reichenmiller-Thoma sagte danach: „Es ist immer bereichernd, mit vielen unterschiedlichen Menschen ins Gespräch zu kommen.“ Holger Jankovsky ergänzte: „Auch wenn es wie bei Windrädern sehr unterschiedliche Meinungen gibt, ist der direkte, wertschätzende Austausch für mich sehr wichtig.“

Besonders freuten sich die Grünen über das Geschenk von Alois Hofer. Der brachte einen großen Sack selbst-gemähten Heus von seiner Wiese mit. Das wollen die Grünen nun an die Bürger zur kreativen Verwendung als Dufttüte, Hasenfutter oder Kneippheusack verteilen.

Für Deligöz stand danach noch ein Besuch mit Bürgermeister Schill bei der Gleichstellungs- und Familienbeauftragen Elke Schad mit Team auf dem Programm. Deligöz ist Koordinatorin für den neuen Aktionsplan „Neue Chancen für Kinder in Deutschland“. Der Aktionsplan will benachteiligten Kindern und Jugendlichen Zugang zu hochwertiger frühkindlicher Betreuung, Bildung, Gesundheitsversorgung, Ernährung und Wohnraum ermöglichen. Sie freue sich, sagte Deligöz, dass in Kaufbeuren das Projekt „Elternchancen“ erfolgreich in den städtischen Familienstützpunkten laufe.

