Warum für die Kaufbeurer Altstadt kaum mehr Geld übrig ist

Die Stadt Kaufbeuren steht vor massiven Finanzproblemen. Eine symbolträchtige Entscheidung zeigt, wie dramatisch die Lage ist.

06.12.2023 | Stand: 11:49 Uhr

Der Stadt droht ein riesiges Haushaltsloch. Ein an sich wenig bedeutender Vorgang am Montag zeigt, wie groß die Probleme sind, die sich bei den anstehenden Haushaltsberatungen des Stadtrats auftürmen. Oberbürgermeister Stefan Bosse sagte kurzfristig die Sitzung des Innenstadtbeirats ab, die für den 11. Dezember geplant war. Dort sollte eigentlich eine Potenzialstudie für die Altstadt vorgestellt werden, die auf einen Antrag der CSU-Fraktion zurückgeht. Dort findet sich eine Reihe von Ideen, die den historischen Stadtkern attraktiver machen sollen – und Geld kosten. Das aber ist das Problem. „Eine realistische Umsetzung des Konzeptes ist derzeit gar nicht möglich“, sagt Bosse. „Wir bedauern dies zutiefst.“

Dass jetzt schon Sitzungen des Innenstadtbeirats abgesagt werden, weil dessen Ideen in absehbarer Zeit nicht finanzierbar sind, ist eine neue Entwicklung. „Ein Zeichen, wie angespannt die Lage ist“, sagt auch Bosse. Er spricht von der schwierigsten Haushaltslage, seit er im Amt ist, also fast 20 Jahre. Die Kostenentwicklung bei zahlreichen laufenden Bauprojekten habe sich in den vergangenen Monaten massiv verschlechtert, Personal- und Materialaufwendungen seien explodiert, alles werde teurer. Bei einem Investitionsvolumen von aktuell 180 Millionen Euro mache dies allein acht Millionen Euro aus. „Steueraufkommen und Zuweisungen vom Staat werden da nicht mithalten“, sagt Bosse. Zudem galoppiere das Defizit des Klinikenverbundes, das die Stadt gemeinsam mit dem Landkreis zu tragen habe – der aktuelle Ansatz geht für heuer von einer Steigerung von drei auf zehn Millionen Euro aus.

Der Stadtrat hat sich bereits in zwei Klausurtagungen mit der erwarteten katastrophalen Haushaltslage befasst. Kritik gab es dort unter anderem auch an der Bundespolitik, die immer wieder neue Aufgabe an die Kommunen übertrage, ohne für ausreichenden finanziellen Ausgleich zu sorgen. In den Sitzungen stand zudem die erwartete Verschuldung der Stadt im Mittelpunkt. Sie wird sich von Anfang 2023 bis Ende Februar 2024 innerhalb von 14 Monaten von 25 auf 57 Millionen Euro mehr als verdoppeln. Eine Umsetzung der im Finanzplanungszeitraum bis 2017 vorgesehenen Investitionen würde zu einer Verschuldung jenseits der 200 Millionen Eurogrenze führen.

Einigkeit im Stadtrat Kaufbeuren: Es muss gespart werden. Aber wo?

Laut Bosse herrscht Einigkeit im Stadtrat darüber, dass gespart werden muss und zahlreiche freiwillige Leistungen und Vorhaben auf der Kippe stehen oder gestrichen werden. Natürlich gebe es unterschiedliche Ansichten in den Fraktionen, wo und wie der Rotstift angesetzt werden soll. Wie das Finanzpaket 2024 gestaltet wird, dürfte spätestens die öffentliche Haushaltsberatung im Januar zeigen. „Das Ziel ist jedenfalls eine Konsolidierung“, sagt Bosse. Für neue Projekte werde kein Geld zur Verfügung stehen. Es gebe keine Tabus. Laufende Sanierungen könnten dagegen nicht einfach gestoppt werden, könnten aber auf ein unbedingt notwendiges Maß abgespeckt werden, wie berichtet etwa die Arbeiten am Jordan-Badepark. Bosse sagt auch, dass es sich bei diesem Haushalts-Drama nicht ausschließlich um ein Kaufbeurer Problem handelt. Auch andere Kommunen litten unter den erwartete Defiziten.

In der Sitzung des Innenstadtbeirats wäre übrigens unter anderem über Sitzgelegenheiten, Poller für temporäre Straßensperrungen, Wasserläufe, Spielgelegenheiten für Kinder und Angebote im Bereich der Mobilität diskutiert worden. „Das alles ist nicht gestorben“, sagt Bosse, „liegt aber nun auf Eis.“