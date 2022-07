Unbekannte lockern Radmuttern an Rettungswagen und behindern Einsatz

Während eines Einsatzes haben unbekannte Täter in Kaufbeuren die Radmuttern eines Rettungswagens gelockert. Die Polizei sucht nach Zeugen.

04.07.2022 | Stand: 13:20 Uhr

Unbekannte haben in Kaufbeuren in der Nacht von Sonntag auf Montag die Radmuttern an einem Rettungswagen gelöst, der sich gerade im Einsatz befand. Laut Angaben der Polizei war der Rettungswagen mitsamt Besatzung und Notarzt zum Tatzeitpunkt in der Kurfürstenstraße im Einsatz.

Kaufbeuren: Unbekannte lockern Radmuttern an Rettungswagen

Als der Wagen mit einem Patienten an Bord in Richtung Notfallzentrum losfuhr, hörten die beiden Sanitäter im Wagen ein lautes Geräusch. Daraufhin stellten sie fest, dass während des Einsatzes die Radmuttern der beiden Hinterreifen gelockert worden waren. Der Rettungswagen konnte langsam mit zur Notaufnahme fahren und den Patienten absetzen. Danach musste der Wagen aber sicherheitshalber abgestellt werden.

Laut Polizei wurden die Radmuttern zwischen 1.50 Uhr und 2.15 Uhr gelockert. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Kaufbeuren zu melden.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Kaufbeuren informiert sein?

Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Kaufbeuren".