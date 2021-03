Kaufbeuren und Ostallgäu auf Corona-Karte wieder "orange" - das sind die Gründe

Der Trend bei der Sieben-Tage-Inzidenz geht in Kaufbeuren und im Ostallgäu nach oben - für Kaufbeuren befürchtet OB Bosse, dass sie bald über 100 liegen kann.

08.03.2021 | Stand: 17:50 Uhr

Auf der täglichen Corona-Karte des bayerischen Landesgesundheitsamtes (LGL) haben sich Kaufbeuren und das Ostallgäu wieder orange eingefärbt. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt somit zwischen 50 und 100, in Kaufbeuren betrug sie am Montagnachmittag 56,3, im Ostallgäu 60,2. Dazu Landkreis-Pressesprecher Thomas Brandl: „Ursache sind verschiedene Fälle, die über den Landkreis verteilt sind. Schon in den Tagen davor bewegten sich die Werte über 50.“ In Kaufbeuren gibt es laut Oberbürgermeister Stefan Bosse Ausbrüche an Kitas, der Wertachtalwerkstätte und der Fachoberschule (FOS). Der OB fürchtet, dass die Sieben-Tage-Inzidenz in den nächsten Tagen auf über 100 steigen könnte. Bliebe er drei Tage lang in Folge dreistellig, müssten etwa der Einzelhandel und Museen wieder schließen.

Kaufbeuren: Acht Kinder sowie Kita-Mitarbeiterin positiv getestet

Laut Bosse wurden an der Kita St. Peter und Paul im Haken acht Kinder im Alter von vier und fünf Jahren sowie eine Mitarbeiterin positiv getestet. Es sei wahrscheinlich, dass die Kinder auch ihre Eltern infizieren. Deshalb könnten die Zahlen wieder steigen. Auch im Kindergarten Don Bosco habe es einige wenige Corona-Infektionen gegeben, genaue Zahlen liegen Bosse noch nicht vor. Zudem gebe es eine infizierte vierköpfige Familie. Die jüngste Corona-Betroffene sei erst eineinhalb Jahre alt. Froh ist Bosse, dass bei keinem der positiv auf das Virus Getesteten eine Mutation festgestellt worden sei.

Bei 19 weiteren Fällen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz über 100

Wieviele Menschen in der Wertachtalwerkstätte und an der FOS betroffen sind, weiß der OB nicht. Allerdings bräuchte es nur 19 weitere Fälle, damit die Sieben-Tage-Inzidenz auf 100 klettere. Das trübt die Zuversicht Bosses ein. Er ist derzeit froh, dass der Einzelhandel in Kaufbeuren wieder eine Perspektive hat und zumindest nach Terminvergabe Kunden bedienen darf.

Derweil wurde bekannt, dass an der Grundschule Stöttwang-Westendorf ein Kind positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Deshalb befinden sich aktuell 13 Schüler und eine Lehrkraft aus einer Klasse in Quarantäne. Wegen des Wechselunterrichts war nur ein Teil der Klasse in der Schule, der andere Teil lernte zu Hause, erklärt Schulleiterin Sabine Böhlein.

