Kaufbeuren und Szombathely feiern 30 Jahre Partnerschaft

Kaufbeuren und das ungarische Szombathely pflegen seit 30 Jahren eine Städtepartnerschaft. Der Heilige Martin legte den Grundstock.

29.05.2023 | Stand: 11:15 Uhr

Ihre 30-jährige Städtepartnerschaft feierten am Pfingstwochenende Kaufbeuren und das ungarische Szombathely. Beim Festakt im Stadtsaal betonte Oberbürgermeister Dr. András Nemény, Szombathely pflege mit Kaufbeuren eine der längsten und intensivsten partnerstädtischen Beziehungen. Diese Beziehung sei mehr als eine politische oder kulturelle Zusammenarbeit, sie werde durch Freundschaft und menschliche Gefühle lebendig gemacht. Die Verbindung erwuchs einst durch die historisch-religiöse Verbundenheit beider Orte mit dem Heiligen Martin. Konsul Gergely Juhász bezeichnete die Partnerschaft als sehr lebendig. Sie verdiene jede mögliche Förderung und Unterstützung. In diesem Sinne sprach sich auch Bischof Dr. János Székely in einem schriftlichen Grußwort aus.

Verbundenheit zwischen den Völkern

Kaufbeurens Oberbürgermeister Stefan Bosse zitierte in seiner Festrede aus der Präambel des Partnerschaftsvertrags, den seinerzeit die Stadtoberhäupter András Wagner und Rudolf Krause unterzeichneten. Als Begründungen heißt es darin: „Die beiden Städte wollen sich mit dieser Partnerschaft aufgeschlossen und verständnisvoll begegnen, damit daraus eine echte und tiefe Freundschaft entsteht.“ Angesichts der aktuellen und vergangenen politischen Geschehnisse im „Haus Europa“ stehe die Städtepartnerschaft als Beispiel für Verbundenheit und Freundschaft zwischen den Völkern, sagte Bosse. Ernst Holy, Vorsitzender des Kaufbeurer Vereins zur Pflege der Städtepartnerschaften, ging auf die „Gründerjahre“ und die darauf folgenden Ereignisse und Begegnungen ein. Er spannte dabei einen weiten Bogen von gemeinsamen Festgottesdiensten, über Artistica Anam Cara, den Austausch zwischen den örtlichen Musikkapellen, über sportliche Turniere bis zu gemeinsamen Begegnungen der Freiwilligen Feuerwehren. Laut Holy ist es wichtig, stets das Verbindende zu sehen, zu erhalten und es mit den Freunden aus Szombathely zu pflegen. Die Bereitschaft dazu drückte OB Nemémy mit der Zusicherung aus: „Die Türen von Szombathely sind immer für Sie geöffnet.“

Eintrag ins Goldene Buch

Zum Abschluss trugen sich die ungarischen Gäste ins Goldene Buch der Stadt Kaufbeuren ein. Feierlicher Schlusspunkt war das gemeinsame Singen der Nationalhymnen von Ungarn und Deutschland. Musikalisch gestaltete den Abend eine Blasmusikgruppe der Ludwig-Hahn-Musikschule.