Vater und Sohn von Jugendlichen in Kaufbeuren attackiert - Polizei sucht Zeugen

13.03.2021 | Stand: 12:50 Uhr

Ein 65-jähriger Mann und sein Sohn sind Freitagnacht in der Kaiser-Max-Straße in Kaufbeuren attackiert worden. Die beiden waren auf dem Nachhauseweg, als sie ein 22-Jähriger plötzlich angriff.

Täter flüchtet aus Kaiser-Max-Straße in Richtung Altstadt von Kaufbeuren

Infolge des Gerangels stürzte der 65-Jährige zu Boden. Daraufhin flüchtete der Täter, mindestens ein Begleiter folgte ihm in Richtung Altstadt. Die Polizei traf wenig später einen 22-Jährigen - den mutmaßlichen Täter - und einen 19-Jährigen an. Unklar ist, ob ein dritter Begleiter in den Vorfall verwickelt ist, teilt die Polizei mit.

Die Opfer des Angriffs verletzten sich leicht. Alle Beteiligten waren laut Polizei stark betrunken. Wegen seines Rauschs wurde der Tatverdächtige ins Kaufbeurer Krankenhaus gebracht.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei bittet unter Telefon 08341/9330 um:

Angaben zu den Begleitern des Tatverdächtigen

Angaben zum Ablauf der Tat

