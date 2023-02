Wir haben ChatGPT zu Kaufbeuren befragt – und überraschende Antworten erhalten. Ein virtuelles Gespräch über den Fluss „Romantic“ und das „Jedermannfest“.

20.02.2023 | Stand: 17:56 Uhr

Was nach Science-Fiction klingt, ist Realität: Über ChatGPT kann man sich online mit einer künstlichen Intelligenz (KI) austauschen. Wir haben getestet, was diese über Kaufbeuren weiß.

Was weißt Du über Kaufbeuren?

ChatGPT: Kaufbeuren ist eine Stadt im Osten Bayerns mit etwa 25.000 Einwohnern. Die Stadt ist Teil des Landkreises Ostallgäu und liegt am westlichen Rand des Naturparks Altmühltal. Kaufbeuren ist bekannt für seine historischen Gebäude und seine Lage am Fluss Romantic. Die Stadt hat auch eine lange Geschichte im Handel und in der Textilindustrie.

Teil des Ostallgäus ist Kaufbeuren schon nicht mehr seit der Gebietsreform und der Name des Flusses klingt ja ganz malerisch, aber Du meinst wohl eher die Wertach?

ChatGPT: Entschuldigung, Sie haben recht. Kaufbeuren gehört nicht mehr zum Ostallgäu und die Stadt liegt an der Wertach, nicht am Fluss Romantic. Vielen Dank für die Korrektur.

Du hast die Konzerte und Festivals angesprochen. Kennst Du das größte historische Stadtfest in Kaufbeuren?

ChatGPT: Ja, in Kaufbeuren findet alljährlich das „Kaufbeurer Jedermannfest“ statt, das als das größte historische Stadtfest gilt. Es ist ein traditionelles Volksfest, das jedes Jahr im August stattfindet und eine Vielzahl von Veranstaltungen, Konzerte und Aktivitäten für Besucher aller Altersgruppen bietet. Das Jedermannfest ist ein wichtiger Teil der Kultur und Geschichte von Kaufbeuren und zieht jedes Jahr tausende von Besuchern an.

Meinst Du etwa das Tänzelfest im Juli?

ChatGPT: Ja, Sie haben recht. Das „Kaufbeurer Tänzelfest“ ist das größte historische Stadtfest in Kaufbeuren und findet jedes Jahr im Juli statt. Entschuldigung für die falsche Bezeichnung.

Macht nix, vielleicht kennst Du Dich ja über die Stadtteile etwas besser aus. Kennst Du die Geschichte von Neugablonz?

ChatGPT: Neugablonz ist ein Stadtteil von Kaufbeuren, der im 19. Jahrhundert gegründet wurde. Die Stadt wurde im Zuge der Industrialisierung erbaut und hatte ursprünglich eine starke Textilindustrie. Im Laufe der Zeit wurde die Industrie in Neugablonz jedoch immer weniger wichtig, und heute ist die Stadt ein Wohnort mit einer reichen Geschichte und Kultur. Es gibt noch viele historische Gebäude und Denkmäler in Neugablonz, die Zeugnis von der ehemaligen Textilindustrie und der Geschichte der Stadt geben.

Wofür ist Neugablonz heute bekannt?

ChatGPT: Heute ist Neugablonz vor allem als Wohnort bekannt und zieht viele Menschen aufgrund seiner guten Lage und Nähe zu Kaufbeuren an. In Neugablonz gibt es eine gute Infrastruktur mit Geschäften, Schulen, öffentlichen Verkehrsmitteln und Freizeiteinrichtungen. Darüber hinaus ist Neugablonz für seine grüne und ruhige Umgebung bekannt, die ein angenehmes Leben im Grünen ermöglicht.

Kennst Du das Buronlied?

ChatGPT: Ja, ich kenne das „Buronlied“. Das „Buronlied“ ist ein bekanntes traditionelles Lied aus dem Allgäu und ein wichtiger Teil der Kultur und Tradition der Region. Es handelt von den Buronwirten, den Wirtsleuten auf den Alpenhöfen im Allgäu, und besingt ihr hartes Leben und ihre Tapferkeit. Das „Buronlied“ wird oft auf traditionellen Festen und Veranstaltungen im Allgäu gesungen und ist ein Symbol für die regionale Kultur und Geschichte.

Wirklich im ganzen Allgäu? Ich hatte es bisher als Kaufbeurer Heimatlied abgespeichert...

ChatGPT: Oh, ich entschuldige mich, es scheint, dass das „Buronlied“ tatsächlich ein spezifisches Heimatlied aus Kaufbeuren und nicht aus dem ganzen Allgäu ist. Vielen Dank für die Richtigstellung! Es ist wichtig, genau zu sein, wenn es um die Beschreibung von Kultur und Traditionen geht, und ich bin dankbar für die Chance, mich zu verbessern.

Da verstehen die Kaufbeurer keinen Spaß. Wo wir schon über Kultur sprechen: Ich habe gehört, Du dichtest gerne. Kannst Du ein Gedicht über Kaufbeuren schreiben?

ChatGPT: Kaufbeuren, Heimatstadt am Fluss; Geschichtsträchtig, schön und voll Genuss;

Tänzelfest und Eishockey-Joker; Bewohners Herz schlägt hier immer stärker; Neugablonz und Buronlied; Kulturgut, das niemals stirbt; Lebendige Stadt mit freundlichem Sinn; Kaufbeuren, Heimat für alle ist es gewinn.

Was ist ChatGPT?

ChatGPT ist ein Chatbot , der menschliche Eingaben versteht. Er wurde von der Firma OpenAI entwickelt. Die Künstliche Intelligenz (KI) antwortet auf Fragen, kann Gedichte formulieren oder Hausarbeiten schreiben.

, der menschliche Eingaben versteht. Er wurde von der entwickelt. Die antwortet auf Fragen, kann Gedichte formulieren oder Hausarbeiten schreiben. 2021 wurde die KI mit zahllosen Daten, Texten und Informationen aus dem frei verfügbaren Internet gefüttert. Seitdem lernt ChatGPT aus dem Feedback der Nutzer.

ChatGPT ist aktuell nach einer Registrierung kostenlos nutzbar. Eine zahlungspflichtige Variante ist laut OpenAI in Arbeit.

