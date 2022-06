Altbaubesitzer in Kaufbeuren sind wegen der Brände verunsichert, der Schutz ist nicht überall aktuell. Die Kommune sieht Eigentümer in der Verantwortung.

20.06.2022 | Stand: 18:08 Uhr

Feuerlöscher, Fluchtwege und Rauchmelder in jedem Raum: Wer neu baut, muss akribisch die vielen Auflagen des modernen Brandschutzes erfüllen. Steht das Haus allerdings bereits seit Jahren oder in Kaufbeuren teils seit Jahrhunderten, ist der Brandschutz oftmals auch veraltet. Dieses Problem ist in der Kaufbeurer Altstadt nach dem jüngsten Großbrand am Afraberg wieder in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.