Mit einem Empfang im Sitzungssaal des Rathauses begeht der Kaufbeurer Bürgermeister seinen Geburtstag offiziell. Dabei wirkte auch ein besonderer Musiker mit.

29.05.2022 | Stand: 17:49 Uhr

Kaufbeurens Bürgermeister Oliver Schill feierte dieser Tage seinen 50. Geburtstag. Aus diesem Anlass lud die Stadt Kaufbeuren zu einem Empfang in den historischen Sitzungssaal des Rathauses. Oberbürgermeister Stefan Bosse, der sich auf dem Sprung in die Partnerstadt Ferrara befand, begrüßte die etwa 50 Gäste als einen Querschnitt des öffentlichen und gesellschaftlichen Lebens in der Wertachstadt.

