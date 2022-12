Kaufbeurens Kettenrassler ärgerte die Bäckersfrau

12.12.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Zu kaum einer Zeit im Jahr passen Legenden und Anekdoten so gut wie zu den Tagen vor Weihnachten. Deswegen füllen wir unseren Adventskalender heuer mit Erzählungen. Die stehen so vielleicht nicht in den Geschichtsbüchern, aber lassen Sie, liebe Leserinnen und Leser, in so manches Kaufbeurer Geheimnis eintauchen.

Lautes Scheppern und grässliches Kratzen störten früher im Kaisergässchen die Kaufbeurer beim Schlaf. Wenn es um Sagen geht, schlüpft Simone Dopfer von der Kulturwerkstatt Kaufbeuren in die Rolle der Frau Maierhof, der Geschäftsführerin vom Geschichtenladen im Kaisergässchen. Sie weiß auch, wer für den Lärm verantwortlich war: der Kettenrassler. „Eine dunkle Gestalt mit spitzer Kapuze, die rasselnd und polternd mit langen Ketten über das Kopfsteinpflaster rumpelte.“

Kaufbeurens Kettenrassler störte die Bäckersfrau

Einst sei eine Bäckersfrau so in ihrem Schlaf von dem Krach gestört worden, dass sie nachts das Fenster öffnete und rief: „Wer lärmt hier des Nachts? Ruhe!“ Kurz sei es still gewesen. Auf einmal habe ihr Kopf angefangen, zu wachsen. Immer weiter und weiter, bis er größer war, als das Fenster, durch das sie ihren Hals gereckt hatte.

„Daraufhin verschwand der Kettenrassler“, sagt Maierhof. Die Bäckersfrau habe so lange in dem Fenster ausharren müssen, bis die Sonne aufging. Da sei ihr Kopf wieder auf seine ursprüngliche Größe zurück geschrumpft.

