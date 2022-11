Kaufbeurer Aktive übergeben Unterschriften für den Bürgerentscheid

Aktive des Bündnisses Radentscheid übergeben Unterschriften zur Zulassung des Bürgerbegehrens an den OB. Was sie wollen und wie es mit dem Begehren weitergeht.

17.11.2022 | Stand: 17:00 Uhr

662 Unterschriften für die Zulassung des Bürgerbegehrens Radentscheid Bayern haben Vertreter des Lokalen Bündnisses Radentscheid vor dem Rathaus an Oberbürgermeister Stefan Bosse übergeben. Die Unterschriften haben sie zwischen Juni und Oktober in Kaufbeuren gesammelt.

Bayernweit in über 100 Gemeinden gleichzeitig eingereicht

Bayernweit sind zeitgleich in über 100 Städten und Gemeinden die Unterschriftenbögen der jeweiligen Stadtverwaltung zur Prüfung vorgelegt worden.

Mindestens 25.000 gültige Unterzeichnungen sind für die Zulassung des Volksbegehrens notwendig. Bayernweit seien rund 100.000 Unterschriften, also vier Mal so viele zusammen gekommen wie nötig, verkündet Günther Kuhn vom Kaufbeurer Bündnis Radentscheid.

Die erste Hürde ist genommen

„Die erste Hürde haben wir genommen“, freut er sich. Die zweite werde schwieriger, befürchtet er. Für das eigentliche Volksbegehren müssen sich in Bayern innerhalb von 14 Tagen mindestens eine Million wahlberechtigte Menschen in ihren zuständigen Rathäusern in Listen eintragen.

Eintragungsphase voraussichtlich im kommmenden Jahr

Voraussichtlich zwischen Ende März und Anfang September 2023 wird es soweit sein. Wann genau, entscheidet die bayerische Staatsregierung. „Wir zählen auf die gute Mitarbeit der Stadt, dass sie die Eintragung so einfach wie möglich macht“, gab Kuhn dem Oberbürgermeister mit auf den Weg. „Schließlich hilft das Radgesetz vor allem auch der Stadt Kaufbeuren.“ Mit ihm bekäme die Kommune von der Staatsregierung mehr Unterstützung für die Radverkehrsförderung.

Kaufbeuren hat ein gutes Radwegekonzept. Die Umsetzung scheitert aber allzu oft an den finanziellen Mitteln. Bild: Mathias Wild

Kaufbeuren hat ein gutes Radverkehrskonzept

Kaufbeuren habe ein gutes Radverkehrskonzept. „Das Problem ist die Umsetzung.“ Weil Ressourcen fehlten und weil Zuständigkeiten nicht klar geregelt seien, gehe es nur in kleinen Schritten vorwärts, kritisierte Kuhn. Ziel des Volksbegehrens ist es, durch ein Radgesetz den Rahmen für eine echte Radverkehrsförderung in ganz Bayern zu schaffen. „Damit wir nicht erst in Jahrzehnten bayernweit ein sicheres und durchgängiges Radwegenetz bekommen und damit wir das Rad auch gut mit dem Öffentlichen Verkehr kombinieren können, muss sich rasch etwas ändern“, fordert Kuhn.

Wichtiges Anliegen, das gut in die Zeit passt

Bosse bedankte sich bei den Anwesenden für deren Engagement. „Das ist ein wichtiges Anliegen, das sehr gut in diese Zeit passt“, sagte der Oberbürgermeister. „Die Menschen erkennen, dass wir uns bei der Mobilität verändern müssen und dass der Verkehr einen wichtigen Beitrag leisten muss.“ Bosse bedauerte den Zustand der Radwege in der Stadt, der die schlechte finanzielle Ausstattung der Stadt widerspiegele.

Sie stecken hinter dem Begehren

Hinter dem Bündnis Radentscheid Bayern stecken unter anderem der Allgemeinen Deutsche Fahrrad-Club, der Verkehrsclub Deutschland, der Bund Naturschutz sowie fünf bayerische Landesverbände politischer Parteien.