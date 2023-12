Kaufbeurer Amnesty-International-Gruppe feiert runden Geburtstag

Was die Kaufbeurer Ortsgruppe von Amnesty International anlässlich ihres 40-jährigen Bestehens plant.

Am 10. Dezember 1948 verabschiedeten die Vereinten Nationen die „Allgemeine Erklärung der Menschenrechte“. Im Jahr 1983 wurde die Kaufbeurer Gruppe von Amnesty International gegründet.

Zu diesen Jubiläen hat die Ortsgruppe mehrere Aktivitäten geplant. Den Auftakt bildete der Vortrag des stellvertretenden Akademiedirektors und Studienleiters der Evangelischen Akademie Tutzing Dr. Hendrik Meyer-Magister mit dem Thema „75 Jahre Erklärung der Menschenrechte - Ethische Normen für alle Menschen“.

Ein "Menschenrechtsschaufenster" in der Kaufbeurer Pfarrgasse

Ein „Menschenrechtsschaufenster“ in der Pfarrgasse 13 informiert zudem über einzelne Artikel der „Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte“. Noch bis Freitag, 15. Dezember, machen Banner an der Crescentiabrücke und an der Spittelmühlkreuzung auf das Jubiläum aufmerksam.

Mit den Moskitos, der Theatergruppe des Jakob-Brucker-Gymnasiums, gibt es am Sonntag, 10. Dezember, von circa 14 bis 17 Uhr in der Innenstadt rund um den Weihnachtsmarkt ein Straßentheater zur 75-Jahrfeier der Verkündigung der „Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte“. Wie in jedem Jahr werden auch an diesem Tag wieder die Menschenrechtshefte verschenkt.