Kaufbeurer Auszubildender findet: „Pflege braucht man immer – jeden Tag“

Wie verändert die Corona-Pandemie den Ausbildungsalltag angehender Pflegefachkräfte? Zwei Schüler der Berufsfachschule in Kaufbeuren erzählen.

04.03.2021 | Stand: 07:00 Uhr

Im vergangenen September startete der erste Jahrgang mit dem neuen Konzept der generalistischen Ausbildung zur Pflegefachfrau, beziehungsweise zum Pflegefachmann. Was sie antreibt und wie sie ihren aktuellen Alltag erleben berichten Schüler und Ausbilder der Berufsfachschule für Pflege der Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren.

Quereinsteiger und Absolventen

Unter den ersten Generalisten der Berufsfachschule sind sowohl Quereinsteiger, als auch junge Menschen, die gerade die Schule abgeschlossen haben. Sie kommen aus dem gesamten Allgäu oder sogar noch weiter weg. Gemeinsam haben sie die Leidenschaft für den Pflegeberuf, dass sie Menschen helfen wollen.

Einblick in alle Versorgungsbereiche

Das seit 2020 gültige Konzept der generalistischen Ausbildung hat die drei bisherigen Berufsbilder Krankenpflege, Kinderkrankenpflege und Altenpflege zum Beruf der Pflegefachfrau/Pflegefachmann zusammengeführt. Auszubildende sollen Einblick in alle Versorgungsbereichen gewinnen und überall professionell pflegen zu können. „Für unsere Schüler hat sich nicht allzu viel verändert“, berichtet Stefanie Kohler, die Leiterin der Berufsfachschule der Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren. Sie hätten nun mehr Fremdeinsätze als früher. In der dreijährigen Ausbildung durchlaufen die Auszubildenden unterschiedliche und möglichst viele Stationen im Klinikverbund: von Innerer Medizin über Kinderklinik bis hin zur Chirurgie, sind aber auch in anderen Häusern wie Sozialstationen oder Altenheimen im Einsatz. „Die Schüler sehen bei uns auch immer Bereiche der Krankenpflege, die laut Plan nicht vorgesehen sind, die sie aber sehen möchten. Es gibt viele Wahlabteilungen und Freiheiten und wir bieten unterschiedliche Möglichkeiten, wenn möglich je nach Wohnort und Wunsch des Schülers“, sagt Kohler.

„Das war einer der Hauptgründe, warum ich mich hier in Kaufbeuren beworben habe“, erzählt Michaela Brugger, die nach Abitur, freiwilligem sozialen Jahr (FSJ), einem begonnenen Studium sowie einem Auslandsaufenthalt Erfahrungen in Büropraktika gesammelt hat. „Es ist ein großes Haus, hier sieht man alles, was man sehen möchte und kann viel mehr mitnehmen ohne dass man in eine andere Stadt fahren muss.“

Einsatz auf der Covid-Station

Im September hat sie ihre Ausbildung zur Pflegefachfrau begonnen und arbeitet jetzt auf der Covid-Station. „Meine Großeltern hatten zu Beginn schon Bedenken aber ich konnte ihnen versichern, dass ich so sicher bin wie kein anderer. Die Kollegen auf der Station sind total auf mich eingegangen und haben mir die Hygiene- und Schutzmaßnahmen ausführlich erklärt“, sagt die Auszubildende. Zudem werde jeden Tag getestet – man habe mehr Sicherheit als daheim. Die 24-Jährige bedauert, dass sie nun weniger Zeit für die Patienten hat, weil das Wechseln der Schutzkleidung so viel Zeit in Anspruch nimmt.

Die Schulleiterin ist gerade in dieser Situation stolz auf ihre Schützlinge, alle haben sich schnell auf die neue Situation eingestellt. „Ich finde es jedoch unlogisch und unpassend, dass wir an den Berufsfachschulen für Pflege mit unseren Schülern keine praktischen Übungen durchführen dürfen.“

Angst, dass der Praxisteil leidet

Schüler haben Angst, dass ihre Ausbildung leidet. An der Berufsfachschule für Pflege finden in der Regel neben dem theoretischen Unterricht, der aktuell online durchgeführt wird, ansonsten praktische Übungen statt. Pflegedirektor Axel Wagner bestätigt: „Die Schüler arbeiten einerseits auf den Pflege-Stationen aber dürfen andererseits Situationen, die sie im Alltag dort erleben, vorher nicht in Praxisübungen mit ihren Klassenkameraden testen.“ Damit die Auszubildenden dennoch schrittweise, geplant und strukturiert an die Praxisaufgaben herangeführt werden, sind die Praxisanleitungen ein wesentlicher Bestandteil der generalistischen Ausbildung.

In Kaufbeuren nehmen sich die Praxisanleiter auf den Stationen pro Monat ein bis zwei ganze Tage mit ihren Schülern aus dem Arbeitsalltag und behandeln gezielt einzelne Lerninhalte, wie etwa den Schwerpunkt Vitalzeichenkontrolle. „Hier besteht der Vorteil, dass die Schüler das in der Schule theoretisch Erlernte in der Praxis mit ihren eigenen Erfahrungen üben und verknüpfen können“, so der Pflegedirektor. „Praxisfern ist nur die Vorgabe, dass man zu Beginn der Ausbildung ausschließlich die Fälle hat, wie sie im Lehrplan vorgesehen sind. Man findet nicht immer einen Patienten, der genau dem Ausbildungsstand angepasst ist.“

Starker Zusammenhalt

Der 17-jährige Julian Gerlach hatte vor seinem FSJ keine Berührungspunkte mit dem Krankenhaus und dann sofort gemerkt, „dass mir das liegt und ich mit den Aufgaben richtig wachse. Außerdem habe ich nach der Ausbildung viele Weiterbildungsmöglichkeiten und kann mich weiter entwickeln.“ Das Gemeinschaftsgefühl mit Ärzten und Pflegern sei ein großer Antrieb. Julian sagt, er sei gespannt, ob das Thema Pflege wieder in den Hintergrund rückt, wenn Corona überwunden ist: „Pflege braucht man immer – jeden Tag.“

Weitere Infos zur Ausbildung gibt es auf der Homepage der Berufsfachschule.