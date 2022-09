Die Kaufbeurer Brandschützer öffnen bei bayernweiter Aktion ihre Türen. Den Vereinsvorsitzenden freut der Andrang. Er spricht über die Gemeinschaft der Truppe.

Von Martin Semer

25.09.2022 | Stand: 17:24 Uhr

Posierend für ein Foto vor dem Feuerwehrauto oder am Lenkrad des Löschfahrzeugs – so sind viele Kinder an diesem Samstagabend in der Kaufbeurer Feuerwehrwache an der Neugablonzer Straße zu sehen.

