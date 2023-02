Humedica aus Kaufbeuren schickt Einsatzkräfte ins Katastrophengebiet

Die Kaufbeurer Hilfsorganisation Humedica will schnellstmöglich ein Einsatzteam in die Türkei entsenden. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.

06.02.2023 | Stand: 13:38 Uhr

Nach dem schweren Erdbeben im Grenzgebiet der Türkei und Syriens plant die Kaufbeurer Hilfsorganisation Humedica, ein Einsatzteam zu entsenden. Dieses soll zunächst die Situation im Katastrophengebiet sondieren und weitere Hilfe vorbereiten.

Schweres Erdbeben: 1.000 Menschen sind ums Leben gekommen

Bei dem schweren Erdbeben der Stärke 7,9 sind am Montagmorgen über 1.000 Menschen ums Leben gekommen. Unzählige wurden verletzt oder verloren ihr Obdach. Die türkische Regierung in Ankara hat um Unterstützung gebeten. „Wir wollen heute noch unsere Einsatzkräfte alarmieren und hoffen dann, so bald als möglich im Katastrophengebiet helfen zu können,“ erklärt Humedica-Vorstand Johannes Peter. Das Team solle sich zunächst einen Überblick verschaffen. Die Lage vor Ort sei unübersichtlich, ein Wintersturm behindere die Rettungsarbeiten.

Das ganze Ausmaß der Katastrophe wird erst nach und nach deutlich

Das Erdbeben hatte Montag früh die Menschen in der Grenzregion von der Türkei und Syrien aus dem Schlaf gerissen. Erst nach und nach werden die genauen Opferzahlen und Folgen der Katastrophe deutlich. „Neben medizinischer Hilfe brauchen die Menschen in einer solchen Situation in der Regel Hilfsgüter wie Lebensmittel oder Decken,“ sagt Peter.

Medizinische Hilfe in 90 Ländern weltweit

Humedica mit Hauptsitz in Kaufbeuren ist eine international operierende Nichtregierungsorganisation (NRO). Mit Projekten in 90 Ländern unserer Erde seit 1979, leistet Humedica humanitäre Hilfe mit einem Schwerpunkt auf medizinischen Katastropheneinsätzen.