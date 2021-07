Kaufbeurer Klinikum unter Deutschlands besten Krankenhäusern

Kaufbeuren ist erneut unter den Gesundheits-Top-Adressen. Für die Studie wurden Daten von über 2200 Krankenhäusern und deren Fachabteilungen untersucht.

10.07.2021 | Stand: 08:45 Uhr

Auszeichnung für das Klinikum Kaufbeuren: Erneut gehört die Klinik zu „Deutschlands besten Krankenhäusern“, so der Titel einer bundesweiten Studie des FAZ-Instituts. In Zusammenarbeit mit dem IMWF Institut für Management und Wirtschaftsforschung und der International School of Management (ISM) hat das Unternehmen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung bundesweit Daten von über 2200 Krankenhäusern und deren Fachabteilungen untersucht.

Empfehlungen vom Hausarzt spielen wichtige Rolle

Wenn Patienten ein Krankenhaus suchen, spielen persönliche Empfehlungen vom Haus- oder Facharzt und aus dem Bekanntenkreis die wichtigste Rolle. Danach folgen Recherchen auf Klinik-Homepages oder Bewertungsportalen im Internet, wie „Weiße Liste“ und „Klinikbewertungen.de“. Für die Studie wurden sowohl sachliche Kriterien – etwa Qualitätsberichte der Krankenhäuser – als auch emotionale Erfahrungen wie Patientenmeinungen in Bewertungsportalen ausgewertet.

Zusätzliche Auszeichnung für Kardiologie und Palliativmediezin

Wie im Vorjahr wurde das Klinikum Kaufbeuren in der Kategorie „300 bis 500 Betten“ und zusätzlich für die Abteilungen Kardiologie und Palliativmedizin ausgezeichnet.

Dr. Marcus Koller, Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Kardiologie, zeigt sich erfreut: „Wir danken unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihre engagierte Arbeit.“ Der Dank gelte auch den Patientinnen und Patienten für ihr Vertrauen und Feedback, „das uns hilft, uns stetig zu verbessern“.