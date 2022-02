Wie Redakteur Martin Frei den geplanten Ausbau des ehemaligen Kinos Schauburg in Kaufbeuren zum Kultur- und Quartierzentrum beurteilt.

21.02.2022 | Stand: 07:32 Uhr

Das Glück ist mit den Tüchtigen, heißt es. Dank der Tatkraft vieler Beteiligter, aber auch eines glücklichen Händchens bei der Beschaffung von Fördermitteln, könnte Kaufbeuren bald um eine (kulturelle) Attraktion reicher sein. Mehr noch, ein rundum saniertes und erweitertes Theater Schauburg dürfte tatsächlich das sein, was man Leuchtturmprojekt nennt. Ein kulturelles, soziales und integratives Zentrum, wie es in dieser Form im weiten Umkreis und selbst in Großstädten nicht zu finden ist.